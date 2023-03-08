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Haberler Galeri EYT emeklilik başvurusu ne zaman sonuçlanır? EYT emeklilik başvuru sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? e-Devlet sayfası...

EYT emeklilik başvurusu ne zaman sonuçlanır? EYT emeklilik başvuru sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? e-Devlet sayfası...

"EYT emeklilik başvurusu ne zaman sonuçlanır?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. EYT düzenlemesinin Meclis'te yasalaşmasının ardından emeklilik başvuruları devam ediyor. Başvuruları onaylanan vatandaşlar ilk maaşlarını Nisan ayında alabilecek. Diğer yandan Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR prim gün sayısı hesaplama işlemleri başladı. Peki, EYT emeklilik başvurusu ne zaman sonuçlanır? EYT emeklilik başvuru sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? e-Devlet sayfası...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.03.2023 09:13 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023 09:15
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EYT emeklilik başvurusu ne zaman sonuçlanır? EYT emeklilik başvuru sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? e-Devlet sayfası...

"EYT emeklilik başvurusu ne zaman sonuçlanır? EYT emeklilik başvuru sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca EYT'li düzenlemenin Meclis'te onaylanmasının ardından emeklilik başvuru işlemlerini gerçekleştiriyor. Hal böyle olunca,"Emeklilik başvuruları kaç günde sonuçlanır?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte, konu hakkında son gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT emeklilik başvurusu ne zaman sonuçlanır? EYT emeklilik başvuru sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? e-Devlet sayfası...

EYT BAŞVURU SÜRECİ NASIL OLACAK?

EYT'lilere bakıldığında büyük çoğunluğunun SSK kapsamında olduğu görülüyor. Bu kapsamındaki EYT'lilerin yüzde 87'si ise halen bir işte çalışan sigortalılar. EYT emeklilik başvurusu çalışanlar için farklı çalışmayanlar için ise farklı gerçekleşecek.

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EYT emeklilik başvurusu ne zaman sonuçlanır? EYT emeklilik başvuru sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? e-Devlet sayfası...

Çalışmayanlar sadece emeklilik başvurusu yaparak işlemlerini başlatabilecekler. Çalışan EYT'liler için ise birkaç aşamalı bir başvuru süreci gerçekleşecek.

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EYT emeklilik başvurusu ne zaman sonuçlanır? EYT emeklilik başvuru sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? e-Devlet sayfası...

ÇALIŞAN EYT'LİNİN BAŞVURU ADIMLARI...

Emeklilik başvurusu yapmak isteyen çalışan EYT'liler öncelikli olarak işyerlerinden çıkış belgesi alacak

Çıkış belgesi ile emeklilik müracaatlarını gerçekleştirecek

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EYT emeklilik başvurusu ne zaman sonuçlanır? EYT emeklilik başvuru sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? e-Devlet sayfası...

Emeklilik kararının ardından tüm EYT'liler ve emekliler istedikleri bir işyerinde çalışabilecek

Çalışan emeklilerin maaşlarında herhangi bir kesinti olmayacak

Emekliler hem çalıştıkları işyerlerinden hem de SGK'dan maaş alabiliyor

NOT: Emekli olduktan sonra bir kamu kurumunda çalışanların emekli maaşları kesiliyor.