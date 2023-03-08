EYT emeklilik başvurusu ne zaman sonuçlanır? EYT emeklilik başvuru sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? e-Devlet sayfası...

EYT BAŞVURU SÜRECİ NASIL OLACAK?

EYT'lilere bakıldığında büyük çoğunluğunun SSK kapsamında olduğu görülüyor. Bu kapsamındaki EYT'lilerin yüzde 87'si ise halen bir işte çalışan sigortalılar. EYT emeklilik başvurusu çalışanlar için farklı çalışmayanlar için ise farklı gerçekleşecek.