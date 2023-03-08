08 Mart 2023, Çarşamba
EYT emeklilik başvurusu ne zaman sonuçlanır? EYT emeklilik başvuru sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? e-Devlet sayfası...
"EYT emeklilik başvurusu ne zaman sonuçlanır?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. EYT düzenlemesinin Meclis'te yasalaşmasının ardından emeklilik başvuruları devam ediyor. Başvuruları onaylanan vatandaşlar ilk maaşlarını Nisan ayında alabilecek. Diğer yandan Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR prim gün sayısı hesaplama işlemleri başladı. Peki, EYT emeklilik başvurusu ne zaman sonuçlanır? EYT emeklilik başvuru sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? e-Devlet sayfası...
Giriş Tarihi: 08.03.2023 09:13 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023 09:15
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