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Haberler Galeri EYT şartsız emeklilik rota oluştu! Kısmi emeklilik şartlar sıralandı, 3600 ve 5400 gün olacak! 1999-2008 arasına 50,51,52,53 yaşında...

EYT şartsız emeklilik rota oluştu! Kısmi emeklilik şartlar sıralandı, 3600 ve 5400 gün olacak! 1999-2008 arasına 50,51,52,53 yaşında...

EYT düzenlemesinin yasalaşarak yürürlüğe girmesinin ardından prim ve gün sayısını dolduran vatandaşlar emeklilik hakkında kazandı. Nisan ayı itibariyle ilk maaşlar hesaplara yatmaya başlayacak. 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan vatandaşların yararlandığı düzenlemede kapsam dışında kalanlar içinde emeklilik fırsatları bulunuyor. EYT fırsatını kaçıranlar kısmi emeklilik için detayları merak ediyor. 3600 ve 5400 günle emeklilik imkanından SSK, Bağkur ve memurlar farklı şartlar ile yararlanabiliyor. İşte, kısmi erken emeklilik için aranan şartlar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.03.2023 10:59
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EYT şartsız emeklilik rota oluştu! Kısmi emeklilik şartlar sıralandı, 3600 ve 5400 gün olacak! 1999-2008 arasına 50,51,52,53 yaşında...

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi Meclis'te onaylanarak yürürlüğe girdi. Başvurular SGK ve e-Devlet üzerinden hız kesmeden devam ediyor. Emeklilik hayaline kavuşanlar ilk maaşlarını Nisan ayında alabilecek. EYT'da kapsam dışında kalanlar erken emeklilik için formül arayışlarını sürdürüyor. 3600 ve 5400 gün ile erken emeklilik fırsatı bulunuyor. İşte, kısmi erken emeklilik için aranan şartlar!

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EYT şartsız emeklilik rota oluştu! Kısmi emeklilik şartlar sıralandı, 3600 ve 5400 gün olacak! 1999-2008 arasına 50,51,52,53 yaşında...

10 YILLIK ÇALIŞMA YETER

Emeklilik hesapları aslında herkes için farklı oluyor biliyorsunuz. Sizin şartlarınız bir başkasına benzemiyor.

Hesaplarda bazen bir gün bile fark ediyor. Hep söylediğimiz gibi işe giriş tarihi aslında en belirleyici veri. İlk sigortalı olduğunuz tarih ne kadar eskiyse avantajınız da o kadar büyüyor. Yani 10 yıllık bir prim ödeme gününüz olmalı.

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EYT şartsız emeklilik rota oluştu! Kısmi emeklilik şartlar sıralandı, 3600 ve 5400 gün olacak! 1999-2008 arasına 50,51,52,53 yaşında...

3 bin 600 gün bir başka hesapla 10 yıla tekabül ediyor. Sigortalılıksa ilk defa sigorta olduğunuz tarihten bugüne kadar geçen süreyi ifade ediyor. Bu formül 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanları ilgilendirdiği için her halükârda 15 yıl dolmuş durumda.

O yüzden önemli olan burada 3 bin 600 günün olup olmadığı, dahası 3 bin 600 günlük prim ödenerek yapılan çalışmanın ne zaman tamamlandığı...

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EYT şartsız emeklilik rota oluştu! Kısmi emeklilik şartlar sıralandı, 3600 ve 5400 gün olacak! 1999-2008 arasına 50,51,52,53 yaşında...

3.600 gün hesabı yapılırken de kadın erkek ayrı değerlen dirmek de fayda var. Çünkü sistem ikisi için de geçerli olsa da şartlar farklılaşıyor.

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EYT şartsız emeklilik rota oluştu! Kısmi emeklilik şartlar sıralandı, 3600 ve 5400 gün olacak! 1999-2008 arasına 50,51,52,53 yaşında...

SONRASI NE OLUYOR?

Peki 9 Eylül 1999 ve sonrasında ilk defa sigortalı olanlar için durum nasıl oluyor kısaca onu da anlatalım.

09.09.1999 tarihinden sonra 30 Nisan 2008 tarihinden önce ilk defa sigortalı olan kişiler için de 3.600 gün benzeri bir emeklilik imkânı var.