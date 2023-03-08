HaberlerGaleriEYT şartsız emeklilik rota oluştu! Kısmi emeklilik şartlar sıralandı, 3600 ve 5400 gün olacak! 1999-2008 arasına 50,51,52,53 yaşında...
EYT şartsız emeklilik rota oluştu! Kısmi emeklilik şartlar sıralandı, 3600 ve 5400 gün olacak! 1999-2008 arasına 50,51,52,53 yaşında...
EYT düzenlemesinin yasalaşarak yürürlüğe girmesinin ardından prim ve gün sayısını dolduran vatandaşlar emeklilik hakkında kazandı. Nisan ayı itibariyle ilk maaşlar hesaplara yatmaya başlayacak. 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan vatandaşların yararlandığı düzenlemede kapsam dışında kalanlar içinde emeklilik fırsatları bulunuyor. EYT fırsatını kaçıranlar kısmi emeklilik için detayları merak ediyor. 3600 ve 5400 günle emeklilik imkanından SSK, Bağkur ve memurlar farklı şartlar ile yararlanabiliyor. İşte, kısmi erken emeklilik için aranan şartlar!