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EYT’ye başvuranların sayısı 600 bini geçti! EYT başvuru nasıl yapılır? EYT dilekçesi nasıl doldurulur? KOD 8 nedir

A Haber
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Giriş: 08.03.2023 11:30
EYT yasası resmileşti, başvurular başladı. Çalışan vatandaşlar, başvuru yapabilmek için öncelikle işten ayrılmak durumunda. EYT'ye başvuranların sayısı 600 bini aştı. Peki, başvuruların yüzde kaçı e-devlet sistemi üzerinden yapıldı? Detayları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim aktardı. Merak edilen soruları ise A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem yanıtladı.
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