Ankara’da 90’lı yılları hatırlatan anlar! Akşener masadan neden kalktı neden masaya döndü
2 Mart gecesi 6’lı koalisyonun adaylık kriziyle başlayan komedi bugün Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın masadan kalkan Meral Akşener’i 18 dakika da ikna edip masaya döndürmesiyle sona erdi. Peki Meral Akşener neden masadan kalktı, neden masaya döndü? 18 dakikada hangi pazarlıklar yapıldı? Ankara’da 90’lı yılları hatırlatan anlar ne anlama geliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Dail Sabah gazetesi yazarı Merve Şebnem Oruç, Akşam gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ve hukukçu Serkan Toper değerlendirdi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı masaya dönüş formülü arayışında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyarete ilişkin açıklama yapan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, iki başkana, cumhurbaşkanı yardımcısı olma önerisinin iletildiğini duyurdu. Yaşanan gelişme üzerine Millet İttifakı'nın toplantısı da bir saat ertelendi.
Peki İYİ Parti yola nasıl devam edecek? 5'li koalisyonda vekil pazarlığı mı yapıldı? Kılıçdaroğlu millet ittifakının ortaklarına neler vadetti? 5'li koalisyonda vekil pazarlığı mı yapıldı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Dail Sabah gazetesi yazarı Merve Şebnem Oruç, Akşam gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ve hukukçu Serkan Toper değerlendirdi.
Merve Şebnem Oruç'un sözleri:
"Meral Akşener bir çıkış yaptı ve rüzgarı alıp yürüyeceğini düşündü ama olmadı. 'Ne planlar yapıldı?' Bunu bilmiyorum bilmek de istemiyorum. 90'lar siyasetini hatırlatıyor ve bundan utanç duyuyorum. Gülemiyorum yaşananlara bana çok acınası geliyor. Depremzedelerden uyanıyorum. Evet mesleğimiz gereği bunları yorumluyoruz ama gerçekten koyun can derdinde kasap et derdinde bir durum söz konusu. Cuma gününden beri ülkeyi kilitledikleri gündem bu.
Eğer seçimi kazansalar ülkenin günlerce yaşayacağı, kitleneceği gündemler bunlar. Ali Babacan ülkeyi yöneteceklerini ve Avrupa'dan aferin alacaklarını söylüyorlardı bari Avrupa'dan utanın. Hani siz kendinizden, depremzededen, vatandaştan, seçmenden utanmıyorsunuz. Siz bari Avrupa'dan utanın ama o da yok. Masadan kalkıp şovlar yapmışsınız, birbirinize ağzınıza gelen her şeyi söylememişsiniz.
Sıtma benzetmesi yapıp orada hangi kazanların kaynadığını artık göstermişsiniz. Bide millete umut satarken beğenmediğiniz sistem sayesinden seçilme umudu taşırken onda da 'kız evi naz evi' moduna girmişsiniz. Kimse sizi dinlememiş. Bu işler o kadar kolay değil. Siz kurnazsınız öte ki sizden daha kurnaz. Herkes birbirini satıyor. Direk satan, doğrudan satan, peşin satan var. Masada herkesin birbirinin arkasından oyun çevirdiği ortaya çıkmış. Millete 'isim önemli değil' dediler sonra en önemlinin isim olduğu ortaya çıktı. Yapmanı gereken tek işi yapmadığınız için bu hale düştüler."
Emin Pazarcı'nın öne çıkan sözleri şöyle:
"Meral Akşener sürekli olarak kumar masasında bahsediyor. Bu da herhalde yaptığı 3. ve 4. açıklaması oluyor herhalde. 6'lı masada kumar masası zaten. Oraya herkes birbirini ütmek için uğraşıyor, herkes birbirine karşı kumpas kuruyor. Kumar masasında bunların yaşanması çok doğaldır. Borsa gibi dakika dakika değişen tablo var.
O ona teklif götürüyor, öbürü kabul etmiyor. Öbürü onu bekliyor. Biz bunlar alışığız. Bizler bunları 80'li ve 90'lı yıllarda çok yaşadık. Pek çok kişi bunu bilmiyor. 20 yıldır bu garip pespaye görüntüler yok. Türkiye farklı şekilde idare ediliyor. Alın size parlamenter sistem. Getirilmek istenen sistem bu. Meral Akşener'in söyledikleri kavgada bile söylenmez. 2 dayatma isimle seçime girecek adayı vesayet altına almaya çalışıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na pranga takmaya çalışıyor. Masada herkes birbirine dayatıyor. Küçük partiler de sandalye dayatıyor. İşte böyle bir noktadayız. İşte parlamenter sistem budur."
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