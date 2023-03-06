Ankara’da 90’lı yılları hatırlatan anlar! Akşener masadan neden kalktı neden masaya döndü

Sıtma benzetmesi yapıp orada hangi kazanların kaynadığını artık göstermişsiniz. Bide millete umut satarken beğenmediğiniz sistem sayesinden seçilme umudu taşırken onda da 'kız evi naz evi' moduna girmişsiniz. Kimse sizi dinlememiş. Bu işler o kadar kolay değil. Siz kurnazsınız öte ki sizden daha kurnaz. Herkes birbirini satıyor. Direk satan, doğrudan satan, peşin satan var. Masada herkesin birbirinin arkasından oyun çevirdiği ortaya çıkmış. Millete 'isim önemli değil' dediler sonra en önemlinin isim olduğu ortaya çıktı. Yapmanı gereken tek işi yapmadığınız için bu hale düştüler."