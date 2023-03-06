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Haberler Galeri Bir yanda ciddiyet bir yanda soytarılık! Melih Altınok 6'lı koalisyonun dağılmasının ardından yaşananları kaleme aldı

Bir yanda ciddiyet bir yanda soytarılık! Melih Altınok 6'lı koalisyonun dağılmasının ardından yaşananları kaleme aldı

İYİ Parti Lideri Meral Akşener yapılan 12. toplantının sonrasında zehir zemberek sözlerde 6'lı masayı dağıttı. SABAH Gazetesi yazarı Melih Altınok 6'lı koalisyonunun dağılmasının ardından yaşanan gelişmeleri ele alan bir yazıyı köşesine taşıdı. Altınok "Bir yanda ciddiyet bir yanda soytarılık" başlıklı yazısında "Oyu yüzde 10'ların üzerinde denilen koskoca bir partinin genel başkanı, TV'deki tartışma programlarında burun karıştırmasıyla meşhur bir adamı görüp beğenip reklam arası 71 gün sonraki seçim için adaylık teklif edebiliyor." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 06.03.2023 09:20 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 09:33
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Bir yanda ciddiyet bir yanda soytarılık! Melih Altınok 6’lı koalisyonun dağılmasının ardından yaşananları kaleme aldı

SABAH Gazetesi yazarı Melih Altınok 6'lı koalisyonunun dağılmasının ardından yaşanan gelişmeleri ele alan bir yazıyı köşesine taşıdı.

İşte Altınok'un "Bir yanda ciddiyet bir yanda soytarılık" başlıklı yazısı:

Kafa kafaya verdik, 6'lı masa depreminin arkasında siyasi gerekçeler, görüş ayrılıkları arıyoruz ya... Aramayın.
İnanın ki yok.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bir yanda ciddiyet bir yanda soytarılık! Melih Altınok 6’lı koalisyonun dağılmasının ardından yaşananları kaleme aldı

Mesele şahsi. Çünkü ihtirasları boyundan büyük, işgal ettikleri makamda oyla değil parti içi entrikalar sayesinde oturan bir grup siyasi gaspçı arasında geçiyor. Hepsini tanıyoruz.

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Bir yanda ciddiyet bir yanda soytarılık! Melih Altınok 6’lı koalisyonun dağılmasının ardından yaşananları kaleme aldı

Fitili, Kılıçdaroğlu'nun ana muhalefetin tahtını korumak uğruna pusu atıp masadan kalkmaya zorladığı Meral Akşener'in soğukkanlılığını koruyamaması ateşledi.

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Bir yanda ciddiyet bir yanda soytarılık! Melih Altınok 6’lı koalisyonun dağılmasının ardından yaşananları kaleme aldı

Tıpkı Zeus'un halktan intikam almak için Pandora'ya kutusunu açtırması ve insanlar arasında mutsuzluğun yayılması, bütün kötülüklerin ortaya çıkması gibi, intikam ateşi Akşener'e kutuyu açtırdı.

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Bir yanda ciddiyet bir yanda soytarılık! Melih Altınok 6’lı koalisyonun dağılmasının ardından yaşananları kaleme aldı

Birkaç günde ortaya saçılanları, sahneye fırlayanları görüyorsunuz...
Ağzımız açık, kimi zaman utanarak, ibretle izliyoruz.