Bir yanda ciddiyet bir yanda soytarılık! Melih Altınok 6'lı koalisyonun dağılmasının ardından yaşananları kaleme aldı

İYİ Parti Lideri Meral Akşener yapılan 12. toplantının sonrasında zehir zemberek sözlerde 6'lı masayı dağıttı. SABAH Gazetesi yazarı Melih Altınok 6'lı koalisyonunun dağılmasının ardından yaşanan gelişmeleri ele alan bir yazıyı köşesine taşıdı. Altınok "Bir yanda ciddiyet bir yanda soytarılık" başlıklı yazısında "Oyu yüzde 10'ların üzerinde denilen koskoca bir partinin genel başkanı, TV'deki tartışma programlarında burun karıştırmasıyla meşhur bir adamı görüp beğenip reklam arası 71 gün sonraki seçim için adaylık teklif edebiliyor." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 06.03.2023 09:20 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 09:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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