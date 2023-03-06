Gözler 6’lı koalisyon toplantısında! CHP önünde platform kuruluyor! Kılıçdaroğlu konuşma yapacak

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş toplantının yapılacağı Saadet Partisi Genel Merkezi'nden detayları aktardı. Yeşiltaş, "Bugün artık açıklanacak. Malumun ilamı olacak diyebiliriz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı zaten bir önceki toplantıda kesinleşmişti. Kesinleştiği için İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener itiraz edip masadan kalkmıştı. Bugün saatler 14'ü gösterdiğinde bulunduğumuz yerde hazırlıklar başladı. Canlı yayın için hazırlıklar başlamış durumda. İlerleyen dakikalarda Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu buraya gelecek." ifadelerini kullandı.

CHP GENEL MERKEZİ'NDE SES PROVALARI

Toplantının ardından saat 17'de adayın açıklanması bekleniyor. Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi önünde bir platform kuruluyor. Oradan gelişmeleri A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

Mert Hacıalioğlu canlı yayında şunları aktardı:

"Kemal Kılıçdaroğlu bir hitap yapacak. Platform kuruluyor ve ses provaları yapılıyor. Vakit var ancak hazırlıklar son aşama geldi. CHP binasında bir tane Türk bayrağı asıldı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posteri de asıldı.

Basının bulunacağı yer ayarlanmış durumda ve onun tam karşısında Kemal Kılıçdaroğlu konuşma yapacak. Basın bölümünün sağ tarafına bir ışıklandırma sistemi oluşturuldu. Bu sistem CHP önünde kurulan sahneye doğru yaklaştırılacak. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına kesin gözüyle bakılıyor. Bu açıklamadan sonra CHP önü daha da hareketlenecek.

Burada basın mensupları da hazırlıklarını yapıyor. Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasını CHP logosunun bulundu alanın üstünde yapacak. Geçtiğimiz hafta önemli gelişmeler yaşandı ve Meral Akşener masadan ayrıldığını ifade etti. Bugünkü toplantıya Meral Akşener katılmayacak."

MİLLET İTTİFAKI'NIN CUMHURBAŞKANI ADAYINI BELİRLEME TOPLANTISI 1 SAAT ERTELENDİ

Millet İttifakı'nın, cumhurbaşkanı adayını belirleme toplantısı saat 15.00'e ertelendi. Alınan bilgiye göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e ziyareti dolayısıyla saat 14.00'te başlayacağı bildirilen toplantının, saat 15.00'e alındığı belirtildi.

İYİ PARTİ SÖZCÜSÜ ZORLU: "GENEL BAŞKANIMIZ MİLLET İTTİFAKI TOPLANTISINA KATILMA KARARI ALMIŞTIR"

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Meral Akşener'in Altılı Masa toplantısına katılma durumuna ilişkin, "Genel Başkanımız birazdan Saadet Partisi'nde gerçekleşecek Millet İttifakı toplantısına katılma kararı almışlardır" dedi.



Millet İttifakında gerçekleşen siyasi trafiğin ardından taraflardan açıklamalar gelmeye devam ediyor. İYİ Parti Genel Merkezi Ek Binası'nda açıklamalarda bulunan Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Akşener'in Altılı Masa Toplantısına katılacağını açıkladı.



Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı yardımcısı olması teklifinin değerlendirildiğini belirten Zorlu, "Az önce yaptığımız açıklama malumunuz. Genel Başkanımız milletimizin iradesi ve isteği doğrultusunda en başından bu yana verdiği mücadelenin bir gereği öneri getirdiğini ifade etmiştim. İki değerli büyükşehir belediye başkanımızın icracı yetkili cumhurbaşkanı yardımcısı olmaları konusunda az önce genel başkanımızla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir görüşme gerçekleştirdiler. Şu an itibariyle genel başkanımız birazdan Saadet Partisi'nde gerçekleşecek Millet İttifakı toplantısına katılma kararı almışlardır. Milletimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.