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6'lı koalisyondaki çatlak Yunan basınında: Erdoğan'a seçim hediyesi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.03.2023 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023
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6’lı koalisyondaki çatlak Yunan basınında: Erdoğan’a seçim hediyesi

Seçimlere kısa bir süre kala aday konusunda kriz yaşayan 6'lı koalisyonu manşetlerine taşıyan Yunan gazetesi Kathimerini, "Altı parti arasındaki felç edici tutarsızlık, Erdoğan'a seçim hediyesi." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ortak aday tartışmaları sonrasında beklenen açıklamayı yapmış, anketleri işaret ederek halkın istediği adayın Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu olmadığını, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ya da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olduğunu savunmuştu.

İmamoğlu ve Yavaş ise gece saatlerinde birbirlerini etiketleyerek paylaştıkları sosyal medya mesajlarıyla Akşener'e kapıyı kapattı.
6'lı koalisyonda yaşanan bu kriz dünya basınında da yerini aldı.

"ERDOĞAN'A SEÇİM HEDİYESİ"

Yunanistan basınından Kathimerini gazetesi, "Altı parti arasındaki felç edici tutarsızlık, Erdoğan'a seçim hediyesi." dedi.

Haberin devamında, "Türkiye'de muhalefet cephesi çatırdıyor. Erdoğan'a karşı koalisyonu oluşturan altı parti, farklılıklarını ortadan kaldırmazsa, Erdoğan'ın yükselişi belirleyici olacak." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca muhalefetin, ekonomi ve dış politika gibi kritik konularda mesajını ve önerilerini kamuoyuna iletemediğine dikkat çekildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından da muhalefetin politika öneremediği ve durgunluğunu sürdürdüğü belirtilerek, şöyle denildi:

Muhalefette cumhurbaşkanı adayı için iç çekişme devam ediyor. Kritik konulardaki vizyonlarını netleştiremiyorlar. Bu ikisi birleşince şansları zedeleniyor.

Anketlerin, muhalefet figürlerinin "durgun ve hatta düşüşte" olduğunu gösterdiği ayrıntısına yer verilirken, "Son aylarda kamuoyu Erdoğan'a dönüyor gibi görünüyor." ifadesi kullanıldı.

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