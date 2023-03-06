Tarihi geri vites! Akşener'i hedef alan isimlerden U dönüşü! "Çek sifonu gitsin" diyen Fazıl Say paylaşımını kaldırdı

"HİÇ MERAK ETMEYİN"

Akşener'in bu açıklaması CHP'li isimler tarafından büyük tepki toplarken, Kılıçdaroğlu Akşener'in açıklamasına "Hiç merak etmeyin, taşlar yerine oturacak" yanıtını vermişti.

U DÖNÜŞÜ

Yaşanan bu süreç sonrasında Akşener'in ittifaka dönüşüne kadar olan sürede çok sayıda CHP destekçisi isim İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i hedef aldı. Bazı isimler Akşener'in ittifaka dönmesi sonrasında paylaşımlarını kaldırdı.

AKŞENER'İ CHP'Yİ BÖLMEKLE SUÇLAMIŞTI

CHP yandaşı Gazeteci Şirin Payzın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "CHP'yi bölerek, Genel Başkan ile Belediye Başkanlarını karşı karşıya getirerek masayı devirdi.. Bravo … Tarih yazacak kesin ama nasıl yazacak .. Seçime 2 ay kala bu karar bir ülkenin kaderiyle oynamak demek.. AKP ile koalisyon hayali mi var diye düşünmeden edemiyor insan" ifadelerini kullanarak Meral Akşener'e sert sözlerle yüklenmişti.