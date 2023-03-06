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Tarihi geri vites! Akşener'i hedef alan isimlerden U dönüşü! "Çek sifonu gitsin" diyen Fazıl Say paylaşımını kaldırdı

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 06.03.2023 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023
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Tarihi geri vites! Akşener’i hedef alan isimlerden U dönüşü! Çek sifonu gitsin diyen Fazıl Say paylaşımını kaldırdı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı koalisyondan ayrılık kararı alıp sonrasında "İmamoğlu ve Yavaş" şartıyla masaya geri dönerken yaşananlar Türk siyaset tarihine geçti. Akşener'in ilk ayrılık açıklamasının ardından CHP yandaşı çoğu isim Akşener'i hedef alırken Fazıl Say "Çek sifonu gitsin!" ifadesini kullandı. Ancak Akşener'in ittifaka geri dönüşü sonrasında Say bu paylaşımını kaldırdı. Yaşanan bu geri viteste Şirin Payzın, İrfan Değirmenci gibi isimler de yer alıyor. İşte detaylar...

Millet İttifakı'nda yaşanan adaylık tiyatrosu günlerdir sürerken Meral Akşener'in İYİ Parti'nin altılı koalisyondan ayrıldığını açıklaması siyaset gündemine bomba gibi düştü.

"DAYATMALARA BOYUN EĞMEYECEĞİZ"

Meral Akşener yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmeyerek "Dayatmalara boyun eğmeyeceğiz" ifadeleri ile masayı dağıttı.

"HİÇ MERAK ETMEYİN"

Akşener'in bu açıklaması CHP'li isimler tarafından büyük tepki toplarken, Kılıçdaroğlu Akşener'in açıklamasına "Hiç merak etmeyin, taşlar yerine oturacak" yanıtını vermişti.

U DÖNÜŞÜ

Yaşanan bu süreç sonrasında Akşener'in ittifaka dönüşüne kadar olan sürede çok sayıda CHP destekçisi isim İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i hedef aldı. Bazı isimler Akşener'in ittifaka dönmesi sonrasında paylaşımlarını kaldırdı.

AKŞENER'İ CHP'Yİ BÖLMEKLE SUÇLAMIŞTI

CHP yandaşı Gazeteci Şirin Payzın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "CHP'yi bölerek, Genel Başkan ile Belediye Başkanlarını karşı karşıya getirerek masayı devirdi.. Bravo … Tarih yazacak kesin ama nasıl yazacak .. Seçime 2 ay kala bu karar bir ülkenin kaderiyle oynamak demek.. AKP ile koalisyon hayali mi var diye düşünmeden edemiyor insan" ifadelerini kullanarak Meral Akşener'e sert sözlerle yüklenmişti.

"TEK BAŞINA KURTULUŞ YOK"

CHP yandaşı Gazeteci İRfan Değirmenci ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Gelen hoş gelir sefa getirir, tarih yazmaya gelir. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz... Birleşe birleşe kazanacağız" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Nerede kalmıştık?" ifadesine yer verdi.

Gazeteci Hayko Bağdat ise Akşener'in ayrılık açıklamasının ardından "Rahmetli İYİ Parti" ifadesini kullanırken, Akşener'in koalisyona dönüşü sonrasında "Muhalefetin adayını belirlerken bütün tuşlara aynı anda bastık." ifadelerini kullandı.

Fazıl Say ise Akşener'in ayrılık açıklamasının ardından yaptığı paylaşımda "Sifonu çek. Gitsin" ifadesini kullandı. Ancak Akşener'in koalisyona dönmesinin ardından Say bu paylaşımını sildi.

Can Gürses ise Akşener'în ayrılık açıklaması sonrasında "Son çare Yılmaz Vural" derken koalisyona dönmesinin ardından "Taşlar yerine oturdu ve bence eskisinden de güçlü oldu" dedi.

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