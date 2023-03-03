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İYİ Parti'de fabrika ayarlarına dönme çabası! Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olduğu için istifa etmek zorunda kalan Cihan Paçacı geri döndü

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Giriş Tarihi: 03.03.2023 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023
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İYİ Parti’de fabrika ayarlarına dönme çabası! Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı olduğu için istifa etmek zorunda kalan Cihan Paçacı geri döndü

Millet İttifakı'nda yaşanan adaylık krizinde İYİ Parti ayrılığı yaşanırken Meral Akşener yaptığı açıklamada Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı adaylık konusunda göreve çağırdı. Diğer yandan İYİ Parti'nin ittifaktan ayrılmasının ardından geçtiğimiz dönemde Kılıçdaroğlu'nun adaylığına açıkça karşı çıkması sonrası Akşener'in isteği üzerine partiden istifa eden İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı görevine geri döndü.

Millet İttifakı'nda yaşanan adaylık krizi artık bambaşka bir boyut kazanırken koalisyonda ayrılık yaşandı. Meral Akşener yaptığı açıklamada ittifaktan ayrıldıklarını açıkladı.

AKŞENER'DEN İMAMOĞLU VE YAVAŞ RESTİ

Toplantının ardından kameralar karşısına geçen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 5 liderin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda anlaştığını, kendilerinin ise buna karşı çıktığını belirtti. Dayatmayı kabul etmeyeceklerini söyleyen Akşener, masaya sundukları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş önerilerinin de reddedildiğini belirterek 6'lı Masa'ya resti çekmiş oldu.

PAÇACI GÖREVİNE GERİ DÖNDÜ

Diğer yandan şubat ayının başında yaptığı konuşmada, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıktıklarını açıkça belirten İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, gelen tepkilerin ardından Akşener'in isteğiyle görevinden ayrılmıştı. Paçacı'nın genel başkan yardımcılığı görevine geri döndüğü öğrenildi. Paçacı'nın geri dönüşünün, Akşener'in 6'lı Masa'ya Kılıçdaroğlu konusunda resti çekmesinin ardından yaşanması dikkatlerden kaçmadı.

CİHAN PAÇACI NE DEMİŞTİ?

Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri nedeniyle istifa eden Paçacı şunları söylemişti: "Şöyle bir şey var: Sokakta Kemal Bey'e itiraz görüyoruz, 'dürüst değil mi?' diye soruyoruz, 'dürüst' diyorlar. 'Devlet tecrübesi yok mu?' diyoruz 'var' diyorlar. 'E o zaman?' 'Ama olmaz…' Sokaktaki bu itirazı İYİ Parti olarak görmezden gelemeyiz. Bu itiraz var"

"ŞU ANDA KEMAL BEY'İ ONAYLAYACAK NOKTADA DEĞİL"

"Parti yetkili kurulları, şu anda Kemal Bey'i onaylayacak noktada değil ama bu nihai olarak böyle devam edecek anlamına da gelmiyor. Meral Hanım konuyu yetkili kurullara getirecek, orada nihai karar alınacak."

Kılıçdaroğlu’ndan Akşener’e yanıt

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