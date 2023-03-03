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Büyük İstanbul depremi olacak mı? Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy A Haber’de yanıtladı: Papağan gibi onu söylediler

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 03.03.2023
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Büyük İstanbul depremi olacak mı? Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy A Haber’de yanıtladı: Papağan gibi onu söylediler

"Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli" neleri değiştirecek? Afete karşı hangi önlemler alınacak? İstanbul için hangi plan devrede? Detayları A Haber muhabiri Rıfat Fırat aktardı. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Üşümezsoy, İstanbul’da riskli ilçeleri tek tek saydı uyarılarda bulundu. Üşümezsoy, "Spekülatif modeller toplumu korkutmasın." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy öne çıkan sözler:

"Özellikle İstanbul halkı, İstanbul'da deprem yok ama Maraş'ta deprem olduğunu vurgulayan yazılar yazdığımız zaman da hep İstanbul konuşuluyordu. İstanbul'da deprem yok İzmir'de risk var dediğimiz zaman orada da hep İstanbul konuşuldu. Maraş'ta söylediğimiz yerde ve stratejisini belirlediğimiz yayınlar halinde söylediğim senaryo aynı senaryo oldu. Amik Ovası'nda girdi ve kuzeye gitti. İshaliye'den doğuya döndü. Oradan Pazarköy'den kadar Pötürge'ye giden bir hat kırıldı.

Malatya Doğanşehir'den gelip Elbistan'ı yıkan güneye inen fay kırılmıştı. Bu fay Türkiye'de yalnız benim 2002'den beri savunduğum bir faydı. Burada yanlış bir hat çizilmişti. Aynı şekilde İstanbul'da aşağı yukarı 20 yıldan beri spekülatif modeller halinde yapılmış çalışmalar var. Marmara Denizi'nin kuzey kenarındaki çerçeve fayını Kuzey Anadolu Fayı'nı alıp 99'dan sonra burada 2 tane 7'lik deprem olacak ve daha fazlası olacak diye vurguladıkları bir çalışma vardı. Bu tümden çöpe atıldı.

Nasıl bu son deprem Pazarcık'tan Türkoğlu'na oradan Karataş'a giden fayı çöpe attıysa daha sonra bir yabancı uzman geldi Marmara'yı boydan boya kat edecek 7,6'lık, 7,8'lik ve 8,1'lik deprem olacak dediler ama bu depremler için 400 km bir fay lazım ama Marmara 150 km'dir. Bunu söyleyecek kadar cahillerdi. Toplum nedense bu yabancı uzman söyledi diye onu kabul ettiler. Bütün bu yer bilimciler, jeofizikçiler bunu kullandılar. Ama daha evvelden başka birinin modeline bakarak iş yapılıyordu. Ben böyle kesitlerin olmadığını elimdeki verilerle kanıtladım."

Büyük İstanbul depremi olacak mı? BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ OLACAK MI?
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