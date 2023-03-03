Büyük İstanbul depremi olacak mı? Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy A Haber’de yanıtladı: Papağan gibi onu söylediler

Nasıl bu son deprem Pazarcık'tan Türkoğlu'na oradan Karataş'a giden fayı çöpe attıysa daha sonra bir yabancı uzman geldi Marmara'yı boydan boya kat edecek 7,6'lık, 7,8'lik ve 8,1'lik deprem olacak dediler ama bu depremler için 400 km bir fay lazım ama Marmara 150 km'dir. Bunu söyleyecek kadar cahillerdi. Toplum nedense bu yabancı uzman söyledi diye onu kabul ettiler. Bütün bu yer bilimciler, jeofizikçiler bunu kullandılar. Ama daha evvelden başka birinin modeline bakarak iş yapılıyordu. Ben böyle kesitlerin olmadığını elimdeki verilerle kanıtladım."

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