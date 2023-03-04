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Kolonlar patlak... Kirişler yarık... Duvarlar çatlak! Ankara’da kentsel dönüşüme muhalefet engeli

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Giriş Tarihi: 04.03.2023 Güncelleme Tarihi: 04.03.2023
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Kolonlar patlak... Kirişler yarık... Duvarlar çatlak! Ankara’da kentsel dönüşüme muhalefet engeli

Depremlere karşı önlemlerin başında gelen kentsel dönüşüm projeleri muhalefet engeliyle karşılaşıyor. 32 ilde yüzlerce proje, muhalefet engeline takılırken vatandaşlar da mağdur oluyor. O mağduriyetlerden biri de Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Örnek Mahallesi'nde yaşanıyor. İşte başkentlinin kentsel dönüşüm çığlığı...

Deprem felaketi kentsel dönüşüm projelerinin şehirler için hayati önemini bir kez daha kanıtladı.

Çevre ve Şehircilik ve İklim Bakanlığı'nın kentsel dönüşüm projelerine CHP, İYİ Parti ve HDP'li belediyeler ile mimarlar ve şehir plancıları odaları karşı çıkıyor.

32 ilde 279 riskli alan kararının 81'i, 181 kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanının 34'ü, 21 yenileme alanının ise 4'ü durduruldu.

O illerden biri olan Ankara'da kentsel dönüşüme karşı tüzel kişiler tarafından açılan 68 davanın 20'si Türk mühendis ve mimar odaları birliği meslek odasınca, 17'si de CHP'li Yenimahalle ve Bankaya Belediyeleri tarafından açıldı.

VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ

Bölgede yaşayan vatandaşlar, "Bir an evvel kentsel dönüşüm olsun, yıkılıp insan gibi yaşayalım. Mimarlar odası 50 kata 30 kata niye mahkeme açmıyor da bizim buraya açıyor." diyerek isyan etti.

Ankara'nın en eski yerleşimlerinden biri olan Altındağ ilçesinin Örnek Mahalle'sinde 1960-1970 yılları arasında 4 katlı yığma tuğla ve 5 katlı betonarme şeklinde prestij konutları yaptı.

Örnek Mahallesi'nde 1424 daireden 51 apartman için riskli alan kararı verildi. Proje onaylandı ama şu anda mahkeme aşamasında. Ancak o apartmanların sakinleri bir an önce eski apartmanların yıkılmasını ve kentsel dönüşümle yenilerinin inşa edilmesini bekliyor.

Riskli alan ilan edilen apartmanlar ortalama 60 yıllık. Bina sakinleri adeta diken üstünde. Bazılarının sıvası dökülmüş duvarları çatlamış bazılarının da kolonlarından demirleri çıkmış.

Mahallenin kentsel dönüşümü için Altındağ Belediyesi tarafından hazırlanan proje Çankaya Belediyesi'nde çalışırken 7,5 yılda sadece 60 kez işe giden ve devlet memurluğundan çıkarılan Tezcan Karakuş Candan'ın başkanı olduğu Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin engeliyle karşılaştı.

"EVLERİN ALTINDA BİZ KALACAĞIZ"

Vatandaşlar "Tezcan hanım buralar yıkılmasın diye mücadele veriyor da evlerin altında biz kalacağız." diyerek tepki gösterdi.

Ankara 18. idare mahkemesine imar planı, şehircilik esas ve ilkelerine aykırı olduğu gerekçesiyle iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle Çevre ve Şehircilik ve İklim Bakanlığı aleyhine açılan dava neticesinde mahkeme, imar planı değişikliğinin iptali yönünde karar verdi.

O binalarda oturan konut sahipleri, topladıkları 250 dilekçe ile birlikte Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin kapısını çalsa da sonuç alamadı.

Örnek Mahallesi sakinleri, 6 yıldır riskli ilan edilen binalarda oturmak zorunda kalırken, Altındağ Belediyesi'nin yeniden hazırlamış olduğu imar planı bakanlık tarafından onaylansa da Mimarlar Odası Ankara Şubesi tekrar dava açtı.

Kentsel dönüşüme muhalefet engeli KENTSEL DÖNÜŞÜME MUHALEFET ENGELİ

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