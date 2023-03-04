04 Mart 2023, Cumartesi
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Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a Mehmet Sevigen'den sert tepki: Kulaklarından tutar dışarı atardım
Türk siyaseti son yıllardaki en kritik günlerinden birini geride bırakırken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener altılı koalisyondan ayrıldıklarını resmen açıkladı. Akşener bu açıklamasının ardından Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a aday olmaları konusunda çağrıda bulundu. Kılıçdaroğlu Akşener'e "Soframızı büyütmeye devam edeceğiz." göndermesinde bulunurken Eski CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen A Haber ekranlarında yaşanan süreci değerlendirdi. Meral Akşener'in güvenilmez biri olduğunu Kılıçdaroğlu'na defalarca söylediğini belirten Sevigen, İmamoğlu ve Yavaş arasında yapılan toplantıya ilişkin "İki belediye başkanı benim dönemimde olsa kulaklarından tutar kapıya koyardım." ifadelerini kullandı. Yaşananların çürümüşlüğün bir göstergesi olduğunu belirten Sevigen "İmamoğlu ve Mansur Yavaş çıkıp Akşener'e haddini bildirmeleri gerekiyordu." ifadelerini kullandı.