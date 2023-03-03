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Meral Akşener’in çağrısı sonrası Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’ndan toplantı kararı

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Giriş Tarihi: 03.03.2023 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023
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Meral Akşener’in çağrısı sonrası Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’ndan toplantı kararı

6’lı masanın dağılması ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’na çağrı yapmıştı. Akşener, "Milletimiz sizleri sevdi, bağrına bastı. Ve bugün de çok kritik bir kırılmanın eşiğinde sizi göreve çağırıyor." demişti. Bu gelişme ardından Yavaş ve İmamoğlu an itibariyle toplantı yapıyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, altılı koalisyonun 6 Mart Pazartesi günü yapılacak toplantısı öncesi düzenlenen Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısının ardından açıklama yaptı.

AKŞENER 6'LI MASADAN ÇEKİLDİ

Akşener, cumhurbaşkanı adayını pazartesi günü açıklayacağı duyurulan altılı masaya ilişkin, "Milletimizin ortak iyiliği için, iyi niyetle oturduğumuz bu masa artık potansiyel adayların tartışılabildiği bir ortak akıl platformu olmaktan çıkmış, tüm alternatiflerin kara listeye alınarak tek bir adayın tasdiki için çalışan bir noter masasına dönüşmüştür." değerlendirmesinde bulundu.

MANSUR YAVAŞ VE EKREM İMAMOĞLU'NA ÇAĞRI YAPTI: MİLLETİMİZ SİZİ GÖREVE ÇAĞIRIYOR

Akşener, şunları kaydetti:

"Ülkemizi sadece kriz üreten bir ucube sisteme mahkum etmeyeceğiz. İlk gün olduğu gibi bugün de inatla ve ısrarla 'ben' değil 'biz' demeye devam edeceğiz. Millet iradesine uzanan elleri çekecek, tüm dayatmaları yıkacak, milletimizin sesini tüm Türkiye'ye duyuracağız.

İşte bu yüzden Sayın Mansur Yavaş'a ve Sayın Ekrem İmamoğlu'na bir çağrıda bulunmak istiyorum. Değerli başkanlarım, siz bu milletin iradesiyle seçildiniz, üzerinize atılan tüm iftiralardan alnınızın akıyla çıktınız. Tüm engellemelere rağmen çok çalıştınız, görevinizi en iyi şekilde yaptınız. Milletimizi enkazın altında bile yalnız bırakmadınız. Ne mutlu size ki milletimiz gayretlerinizi gördü, yanınızda durdu. Milletimiz emniyetimizi anladı, başının üstünde taşıdı. Milletimiz sizleri sevdi, bağrına bastı. Ve bugün de çok kritik bir kırılmanın eşiğinde sizi göreve çağırıyor."

Kılıçdaroğlu’ndan Akşener’e yanıt KILIÇDAROĞLU'NDAN AKŞENER'E YANIT

YAVAŞ VE İMAMOĞLU GÖRÜŞMESİ

Bu gelişme ardından CHP'li büyükşehir belediye başkanları Ankara'da toplanma kararı aldı.

Ankara'da buluşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer toplantı yapıyor.

CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN AKŞENER'E YANIT: BU SAATTEN SONRA DEĞİŞMEM

Türkiye'de seçime sayılı günler kala 6'lı koalisyon dağıldı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 6'lı masadan resmen kalktı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu gelişme sonrası Akşener'i ağır bombardımana tutarak "Soframızı büyütmeye devam edeceğiz. Bu sofraya o oturmasın, bu oturmasın diyerek bu ülkeyi toparlayamayız. Birilerini hor görerek, göz ardı ederek Türkiye'yi değiştiremeyiz." ifadelerine yer verdi.

Sol blok ile ittifak sinyali de veren Kılıçdaroğlu, "Bu saatten sonra değişmem. Birleştiririm" dedi.

Hayati Yazıcı’dan 6’lı koalisyon yorumu HAYATİ YAZICI'DAN 6'LI KOALİSYON YORUMU
6’lı değil artık 5’li koalisyon! 6'LI DEĞİL ARTIK 5'Lİ KOALİSYON!
Hayati Yazıcı’dan 6’lı koalisyon yorumu

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