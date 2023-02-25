İzmir’de TOKİ eliyle dönüşüm seferberliği! 7 proje alanına 1391 konut yapıldı

Konutlar 2+1 veya 3+1 olarak yapıldı. 2+1 bir evler 90 ve 94 metrekare olarak yapılırken 3+1 evler ise 130 metrekareye kadar planlanarak inşa edildi. Binalar bu bölgede 4 ve 5 katlı olarak planladı ve yüksek katlara izin verilmedi. Proje etap etap yapılarak vatandaşlara teslim ediliyor.

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