İzmir’de TOKİ eliyle dönüşüm seferberliği! 7 proje alanına 1391 konut yapıldı
Doğal afetlerin yaşandığı iller yeniden nasıl ayağa kaldırıldı? Hangi ilde, kaç konut ne kadar sürede yapıldı? İzmir'den detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra vatandaşların çadır kent ve konteynerlerden hızlı şekilde konutlara geçebilmesi için Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut seferberliği başlatıldı. 11 ili etkileyen deprem bölgesinde toplam 200 bin konut ve 70 binden fazla köy evi inşa edilecek.
Peki böylesine büyük bir projenin altından devlet kalkabilecek mi? Bunu geçmişte yapılan örneklere bakarak görebiliriz. Van ve Elazığ depremlerinde, Kastamonu sel bölgesinde, Muğla merkezli yaşanan yangın noktalarında devlet hızlı şekilde milletin yanında yer aldı ve yaraları sarıp konut teslim ederek vatandaşının dışarıda kalmasına izin vermedi.
2020 yılında yaşanan İzmir depreminde devlet arama-kurtarma çalışmalarından hemen sonra zemin etütlerini yaptı ve konutları yaparak hak sahiplerine teslim etti. 7 proje alanında 1391 konut yapıldı. Şimdi de ülke ekonomisinin ve tarımının önemli bir yeri olan 11 ili ayağa kaldırmak ve ihya etmek için devlet çalışmalara başladı. Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde ilk kazmalar vuruldu.
Peki İzmir bölgesinde neler yapıldı? İşte Sefer Ayçe'nin aktardıkları:
İzmir depreminin hemen ardından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti. Evleri yıkılan veya ağır hasar alan vatandaşlar için bir proje hazırladı. Bu 7 proje Bayraklı bölgesinde yapıldı. Bunlar tamamlanıp hak sahiplerine teslim edildi ve bölgede hayat başladı.
TOKİ eliyle bölgede 1391 konut ve 298 iş yerinin hemen ardından yapımına başlandı. Belirlenen sürede inşaat yapılarak vatandaşlara teslim edildi. Oluşturulan proje kapsamında her türlü imkan mevcut. Market istenen tüm hizmetler bu proje kapsamında yapılarak hareket edildi.
Konutlar 2+1 veya 3+1 olarak yapıldı. 2+1 bir evler 90 ve 94 metrekare olarak yapılırken 3+1 evler ise 130 metrekareye kadar planlanarak inşa edildi. Binalar bu bölgede 4 ve 5 katlı olarak planladı ve yüksek katlara izin verilmedi. Proje etap etap yapılarak vatandaşlara teslim ediliyor.
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