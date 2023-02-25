İzmir’de TOKİ eliyle dönüşüm seferberliği! 7 proje alanına 1391 konut yapıldı

Doğal afetlerin yaşandığı iller yeniden nasıl ayağa kaldırıldı? Hangi ilde, kaç konut ne kadar sürede yapıldı? İzmir'den detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.

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