Deprem Uzmanı Hüseyin Öztürk: İstanbul’da 7,6 büyüklüğünde bir deprem olabilir

"Marmara'dan 7,6 üzerinde tek bir depremin olacağını düşünüyorum. Tüm meslektaşlarımın böyle düşünmediğimi biliyorum. Onlar 2 ya da 3 deprem olacağını düşünüyor. Tarih kimi haklı çıkaracak göreceğiz. Bölgedeki levhaların nasıl geliştiğine bakıyorum. Marmara'da fayın bütün hareketi, belli bir uzunlukta tek bir anda yapacağını görüyorum."

İstanbul'da tsunami beklentisinin açık denizlerdeki gibi olmayacağını kaydeden Le Pichon, "Marmara için çok büyük olmayacak, hasar yaratabilecek tsunamiler olacak." dedi.