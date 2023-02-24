Deprem Uzmanı Hüseyin Öztürk: İstanbul'da 7,6 büyüklüğünde bir deprem olabilir
Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinin ardından İstanbul'da da beklenen depreme ilişkin A Haber ekranlarına konuk olan Prof.Dr. Hüseyin Öztürk çarpıcı açıklamalarda bulundu. İstanbul'da kırılmayan fay hattına dikkat çeken Öztürk Marmara'da 7,6 büyüklüğünde bir depremin olabileceğine vurgu yaptı. Öztürk ayrıca İstanbul'da deprem beklenen bölgeyi de işaret etti. İşte detaylar...
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde önceki gün saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.
7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.
İstanbul Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.Dr. Hüseyin Öztürk A Haber ekranlarında olası Marmara ve İstanbul depremine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İSTANBUL'DA KIRILMAYAN BÜYÜK BİR BÖLGE VAR
İstanbul'da büyük bir sismik boşluk var. Sürekli kırıla kırıla gelmiş ama bir türlü kırılmayan bir bölge var. Kırılmayan bir alan var. Bu kırılmayan alan denizin içinde bulunuyor.
STRESİN NE KADAR OLDUĞU BİLİNMİYOR
Beklenen bir deprem var. Çınarcıkla birlikte Kumburgaz fayının da kırılması. Bölgede ne kadar stres var bilinmiyor. Kumburgaz hattı bölgesinde çukurlar var.
7.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLABİLİR
Bir görüşe göre çukurun altından geçebileceği. Büyükçekmece'nin oradan da kırılmalar olabilir. Burada kırılmayla birlikte 7.6 büyüklüğünde bir deprem olabilir görüşü de var.
BEKLEDİĞİMİZ SÜRE ARTIK GELMİŞ GİBİ GÖRÜNÜYOR
İstanbul'daki büyük depremin tekrarlanma yıl aralığı 500 yıl. Beklediğimiz süre artık gelmiş gibi görünüyor. 1894'de büyük bir deprem var burada da önemli detaylar var. Bu depremde Sirkeci 40 metre yarılıyor ve herkes şu cümleyi kuruyor "Deniz suyu ısındı".
Fransız deprem bilimci ve jeofizikçi Xavier Le Pichon 11 ili sarsan depremlere yönelik analizlerini ve Türkiye genelindeki deprem tahminlerini anlattı.
"MARMARA'DA 7,6 ÜZERİNDE TEK BİR DEPREMİN OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"
Le Pichon, İstanbul'da olabilecek muhtemel depremlere ilişkin de tahminlerini paylaştı.
İstanbul'un da önemli bir fay hattına yakın olduğuna değinen Le Pichon, "İstanbul'un farklı bölgeleri depremden farklı etkilenecek. Bu konuda çok sayıda Türk araştırmacı, aynı zamanda Çinlilerin de çalışmaları var. Önemli olan yapı üretme yönetmeliklerinin bu tahminlere uygun olması ve kurallara, yönetmeliklere uyulması. İnsanların saygı göstermediği, uymadığı düzenlemeler hiçbir işe yaramaz." değerlendirmesinde bulundu. Le Pichon, şöyle devam etti:
"Marmara'dan 7,6 üzerinde tek bir depremin olacağını düşünüyorum. Tüm meslektaşlarımın böyle düşünmediğimi biliyorum. Onlar 2 ya da 3 deprem olacağını düşünüyor. Tarih kimi haklı çıkaracak göreceğiz. Bölgedeki levhaların nasıl geliştiğine bakıyorum. Marmara'da fayın bütün hareketi, belli bir uzunlukta tek bir anda yapacağını görüyorum."
İstanbul'da tsunami beklentisinin açık denizlerdeki gibi olmayacağını kaydeden Le Pichon, "Marmara için çok büyük olmayacak, hasar yaratabilecek tsunamiler olacak." dedi.
"YAPAY OLARAK DEPREM ÜRETEMEZSİNİZ"
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gündeme gelen "yapay deprem" tartışmalarına da değinen Le Pichon, şöyle konuştu:
"Yapay olarak deprem yaratamazsınız. Yapabileceğiniz tek şey, olacak bir depremin daha çabuk gerçekleşmesi için bir şeyler üretmek. Faya su enjekte ederek veya delerek bunu yapabilirsiniz. Fayın düzlemine su enjekte ederseniz faydaki direnci daha düşük hale getirirsiniz. Ama kimse cesaret edemedi. Yapay deprem üretilmez. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir depremi öne almayı deneyip daha erken başlamasını sağlayabilirsiniz ama yapay deprem üretemezsiniz."
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