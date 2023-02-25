Deprem Asi Nehri’nin yatağını değiştirdi! Vatandaş konuşamadı muhabirimize sarılıp ağladı

Vatandaşların A Haber mikrofonlarına söyledikleri:

- Ayağımızı atıyoruz yarık. Birimiz düşüyor. Birimiz çıkıyor. En son ben düştüm. Boynuma kadar su geldi. Yer altındaki kökler vardı.

- Ama yaşadıklarımızı hayatım boyunca unutamam.

- Köyü de ikiye ayırdı. Benim evle birlikte 11 ev daha gitti.

- Asi Nehri'nin yatağı değişti. Bazı yerde de yarıklar var.

- Yerin altından su çıktı buradan. Biz karşıda suya gömüldük.

- Köyü ikiye böldü. 12 ev bir adada kaldık.