Deprem Asi Nehri’nin yatağını değiştirdi! Vatandaş konuşamadı muhabirimize sarılıp ağladı
Asi Nehri, yatağından çıktı. Depremlerin ardından ortaya çıkan görüntüler felaketin boyutlarını gözler önüne seriyor. Yolların parçalandığı, köprülerin yıkıldığı, dağların yarıldığı Hatay'da, fay hattının geçtiği güzergâh boyunca Asi Nehri'nin yatağı da değişti. Nehir yeni kollara ayrıldı.
Depremlerle birlikte adeta coğrafya harita değişti. A Haber Hatay Antakya'ya bağlı Demirköprü Köyü'ne gitti. Ortasından faylar geçti. Yıkıldı harabeye döndü. Fay nehrin yanından da geçti. Asi Nehri'nin yatağı da değişti.
Asi Nehri, yatağından çıktı. Demirköprü'den geçen fay hattı köyü ikiye bölerken Asi Nehri'nin de yatağını değiştirdi. Yolların ikiye ayrıldığı, köprülerin çöktüğü bölgede, Asi'nin su akış yatağı değişti, nehir kollara ayrıldı.
Asi'nin akış yatağı değiştiği için deprem günü su seviyesi yükseldi, bazı evler suya kaydı. Evlerin içindeki eşyaların bir kısmı da nehir sularına kapıldı.
A Haber ve ATV olarak şu anda Demirköprü Köyü'ndeyiz. İşte yanı başımızda asi köyü var. Nehir tam da bu noktadan akıp gidiyordu. Ama depremin şiddeti ile bütün evler yıkıldı. Nehre düştü. Hal böyle olunca Asi Nehrinin yatağı değişmiş oldu. DSİ yan taraftan yeni bir kol açtı. Asi Nehri'nin kolu değişti.
Nehir yatağının değişmesi sonrası devlet su işleri çalışma başlattı. Birçok noktada değişen nehir yatağına kayan toprak temizleniyor. Taşkına karşı ise nehir yatağının kenarlarında topraktan bentler oluşturuluyor.
Vatandaşların A Haber mikrofonlarına söyledikleri:
- Ayağımızı atıyoruz yarık. Birimiz düşüyor. Birimiz çıkıyor. En son ben düştüm. Boynuma kadar su geldi. Yer altındaki kökler vardı.
- Ama yaşadıklarımızı hayatım boyunca unutamam.
- Köyü de ikiye ayırdı. Benim evle birlikte 11 ev daha gitti.
- Asi Nehri'nin yatağı değişti. Bazı yerde de yarıklar var.
- Yerin altından su çıktı buradan. Biz karşıda suya gömüldük.
- Köyü ikiye böldü. 12 ev bir adada kaldık.
Vatandaş ATV muhabirine sarılıp ağladığı anlar:
- Demirköprü Köyü'nden misiniz?
- Evet. Doğma büyüme.
- Çok zor bir şey...
- Kayıp yok allah'a şükür.
- Evler kaydı gitti. Sağlık ocağımız var orada. 4-5 ev. Suyla bir oldular. Çok kötü bir şey.
Kahramanmaraş depreminde 7.7 ve 7.6lük depremde işte Demirköprü Köyü bu hale geldi. Bu noktadan da fay geçiyor. Asfalt yarıldı. Yollar bu şekilde çöktü. Haritalar değişti.
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