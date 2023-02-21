Caminin kubbesi olduğu gibi çöktü! 25 yıllık Hacı Ali Öztürk Camii'ndeki yıkımın boyutu
Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki 25 yıllık Hacı Ali Öztürk Camii ve minaresi de depremde yıkıldı. Caminin kubbesi ise olduğu gibi zemine çöktü. Ayrıntıları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.
Kahramanmaraş merkezli depremden en çok etkilenen noktalarda biri Gaziantep'in İslahiye ilçesi oldu. İlçede 200'den fazla bina yerle bir olurken yüzlerce bina ağır hasar aldı. Bölgede çok sayıda vatandaşımızı da kaybettik.
İslahiye ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan 25 yıllık Hacı Ali Öztürk Camii ve minaresi de depremde yıkıldı. Burada yıkımda ilginç olan ise caminin kubbesi ise olduğu gibi zemine çöktü. Kubbelerde bir hasar yok ancak cami gövde olarak tamamen yerler bir olmuş durumda.
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 depremler art arda geniş bir coğrafya geniş bir yıkıma neden oldu. Asrın felaketi olarak karşımıza çıkan bu depremde binlerce bina yıkıldı ve binlerce canımız gitti. Sadece binalar değil bu depremde pek çok farklı yapı da bu depremde hasar aldı.
Onlardan biri de Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan 25 yıllık Hacı Ali Öztürk Camii oldu. Hacı Ali Öztürk Camii 1998 yılında inşa edildi. Caminin gövdesi ve minaresi tamamen yerler bir olurken kubbesi ise olduğu gibi zemine çöktü. Kubbede bir hasar görünmezken cami avlusuna bakıldığı zaman büyük bir yıkım görünüyor.
İşte yıkımın boyutunu havadan gösteren görüntü
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