Caminin kubbesi olduğu gibi çöktü! 25 yıllık Hacı Ali Öztürk Camii’ndeki yıkımın boyutu

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 depremler art arda geniş bir coğrafya geniş bir yıkıma neden oldu. Asrın felaketi olarak karşımıza çıkan bu depremde binlerce bina yıkıldı ve binlerce canımız gitti. Sadece binalar değil bu depremde pek çok farklı yapı da bu depremde hasar aldı.