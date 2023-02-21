İspanya’nın İskenderun’daki sahra hastanesi 24 saat açık: 1.800 depremzede tedavi edildi

AECID ile Avrupa Birliği Sivil Koruma ve İnsani Yardım işbirliğinde yaklaşık 11 gün önce İskenderun'da açılan İspanya'nın sahra hastanesinin haftanın her günü depremzedelere açık olduğunu belirten yetkililer, şimdiye kadar yaklaşık 1.800 depremzedeyi tedavi ettiklerini kaydetti. AECID'in sağlık ekipleri, sahra hastanesinin günlük olarak 230 kişiye hizmet verdiğini vurguladı.