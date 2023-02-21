Uzman psikolog depremzede çocuklar için uyardı! Gözler sürekli üzerlerinde olmamalı

Özkaya, "Sınıfta gözler depremzede çocukların üzerinde olmamalıdır. Çünkü biz bile deprem bölgesinde olmamıza rağmen gözlerin üzerimizde olmasından rahatsız oluruz. Bu yüzden gözler o çocukların üzerinde olduğunda çocuklar daha mutsuz, tek ve çaresiz hissedebilirler." şeklinde konuştu.

Uzman Psikolog Begüm Özkaya, "Çocuklar olabildiğince sevgi, saygı dolu, paylaşımcı, yardımsever ve içten bir şekilde deprem bölgelerinden gelen misafir arkadaşlarına kucak açmaları lazım. Yeri gelecek kitabımızı, kalemimizi ve yemeğimizi paylaşacağız" ifadelerine yer verdi.