Uzman psikolog depremzede çocuklar için uyardı! Gözler sürekli üzerlerinde olmamalı
Kahramanmaraş depremi sonrası depremzede çocuklar çevre illerdeki okullarda eğitim hayatlarına başladı. Depremzede çocuklar için önemli uyarılarda bulunan Uzman Psikolog Begüm Özkaya, "Çocuklara sürekli gözlerin çevrilmemesi gerek" dedi.
Uzman Psikolog Begüm Özkaya, farklı bölgelerde eğitime başlayan depremzede çocuklara sürekli gözlerin çevrilmemesi gerektiğini söyledi.
Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle uzatılan yarıyıl tatilinin ardından 71 ilde okullar yeniden açıldı.
Psikolog Özkaya, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminin başlamasının ardında farklı bölgelerde eğitim hayatına devam depremzede öğrencilerin karşılaşabilecekleri psikolojik sıkıntılar ve çözüm önerileri hakkında açıklamalarda bulundu.
Uzman Psikolog Özkaya öncelikle öğretmenlere çok iş düştüğünü söyleyerek, "Okullarımız açıldı ve sınıflarımıza deprem bölgelerinden gelen birçok misafir öğrencilerimiz var. Öncelikle öğretmenlere bu noktada çok büyük bir iş düşüyor. Öncelikle çocukları kaynaştırmak, depremi anlatmak gerekiyor. Fakat çocuklarını okula göndermeden önce ailelerinde deprem hakkında bilgiler vermesi gerekiyor. Çünkü çocukların depremle alakalı kafalarında 'Deprem nedir? Neden oldu? Fay hattı nedir?' gibi birçok soru işareti oluşuyor. Bu sorulara ilk önce ailelerin çocuklarının yaşlarına uygun bir biçimde cevap vererek, belirsizlikleri ortadan kaldırmaları gerekiyor. Bunlar yapılmazsa çocuklar sınıflarına misafir gelen depremzede çocuklara sorarlar ve bu çocuklar bir daha olumsuz bir şekilde etkilenmiş olur" ifadelerini kullandı.
"AİLELER EMPATİ YAPMAYI ÖNERMELİ"
Uzman Psikolog Özkaya, anne babaların çocuklarına deprem bölgelerinden gelen misafir öğrencilere karşı empati yapmalarını önermesi gerektiğini belirterek, "İkincisi, çocuklara anne babalar olarak empati kuracak yaştalarsa empati kurmalarını önerebilirler. Onların acılarına, mutsuzluklarına saygı duymaları gerektiğini ve sevgi dolu olmaları gerektiğini anne babalar evlerinde çocuklarına aşılamalılar." dedi.
Özkaya, "Sınıfta gözler depremzede çocukların üzerinde olmamalıdır. Çünkü biz bile deprem bölgesinde olmamıza rağmen gözlerin üzerimizde olmasından rahatsız oluruz. Bu yüzden gözler o çocukların üzerinde olduğunda çocuklar daha mutsuz, tek ve çaresiz hissedebilirler." şeklinde konuştu.
Uzman Psikolog Begüm Özkaya, "Çocuklar olabildiğince sevgi, saygı dolu, paylaşımcı, yardımsever ve içten bir şekilde deprem bölgelerinden gelen misafir arkadaşlarına kucak açmaları lazım. Yeri gelecek kitabımızı, kalemimizi ve yemeğimizi paylaşacağız" ifadelerine yer verdi.
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