Dünya basını Hatay’daki 2 büyük depremi manşete taşıdı! İşte işaret edilen dikkat çekici detay

Hatay'ın Defne ilçesinde dün saat 20.04 sıralarında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 20.07'de ise 5,8 büyüklüğünde merkez üssü Hatay'ın Samandağ ilçesi olan bir deprem daha yaşandı. Peş peşe yaşanan sarsıntılar Gaziantep ve Hatay başta olmak üzere, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye, Adana ve Elazığ'da da etkili oldu.