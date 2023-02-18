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Ebrar Sitesi'nden kaçış! Çökmeyen tek blokta panik anları böyle kayda alındı

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 18.02.2023 Güncelleme Tarihi: 18.02.2023
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Ebrar Sitesi’nden kaçış! Çökmeyen tek blokta panik anları böyle kayda alındı

Kahramanmaraş'taki Ebrar Sitesi, felaketin en acı simgelerinden biri oldu. Yüzlerce kişi enkaz altında kalıp can verdi. İlk incelemeler buna inşaatın yapım aşamasındaki ihmallerin yol açtığını, açıkça gösteriyor. Ağır hasar alıp yıkılmayan binalar da oldu sitede. İçeride yaşanan hayatta kalabilme paniğinin kamera kayıtları ortaya çıktı.

Depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta onlarca kişiye mezar olan Ebrar Sitesi'nde deprem anında can pazarı yaşandı. Hasarlı binadan kaçış anına ait görüntüler ortaya çıktı.

İşte kamera görüntülerine yansıyan konuşmalar:

DEPREM ANI EV İÇİ

- Ah! Kafama bir şey düşüyor benim!

- Moloz düştü!

- Dur sakin!

- Baba!

- Ne oluyor!

- Eyüp kımıldama!

DEPREM SONRASI ÇIKIŞ

- Ben ayakkabı alamadım

- Ayakkabı dışarıda anne. Tamam alacağız.

- Durdu mu?

- Durdu abi

- Yavaş yavaş

- Hadi hızlı. Sallanıyor!

- Bismillah Bismillah Allah'ım sen koru

- Duvarlara dikkat edin

- Çantanın içinde ne var?

- Aldım hepsini hadi!

- Telefonumu aldın mı sen Fatma?

- Aldım. Dur buradaydı!

CAN PAZARI VE İNİŞ ANLARI

- iki tane su alıyorum

- evin anahtarını al.

- Paşa'yı alıyor muyuz?

- Al Paşa'yı da al

- Dur oğlum dur.

- Bir poşet elbise falan alın yanınıza!

- Emin. Al şunu, çantaya, bulduğun tüm elbiseleri doldur herkesin!

- Bere falan da al. Bere vardı dur!

- Baba! Eyüp! Ayakkabını giy! Mantolarınızı giyin!

- Kim var orada!

- Yanınıza alabildiğiniz kadar ayakkabı terlik bir şeyler alın!

- Aldık aldık! Çık!

- Baba! Hadi!

- Aşağıdayım ben!

HAMİLE KADIN İLE KONUŞMA

- Abi hamileyim ben hamileyim!

- Kim o? Sakin ol.

- Abi yapamıyorum ne olur!

- Kaçıncı kattasın?

Ebrar Sitesi’nden kaçış!! İşte o konuşmalar EBRAR SİTESİ'NDEN KAÇIŞ!! İŞTE O KONUŞMALAR
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