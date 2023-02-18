Anadolu'da deprem kentleri kurulacak! İşte 4 adımlı plan
Deprem yaralarının kısa sürede sarılması için Afet Bakanlığı’nın kurulmasından Orta Anadolu’da 2 milyon nüfuslu şehirlerin inşasına kadar birçok öneri gündeme alındı.
Yaşanan büyük deprem felaketinden sonra Türkiye yaralarını sarmaya çalışırken, iktidar da önümüzdeki döneme ilişkin çalışmalarına başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bakanlar, ilgili kurum temsilcileri ve AK Parti kurmayları ile yaptığı toplantılarda değerlendirme ve öneriler ele alındı. Bu değerlendirme ve öneriler şöyle:
KOORDİNATÖR VALİ: Bundan sonraki süreci yönetmek için uzmanlardan oluşan deprem üst kurulu kurulması, depremin vurduğu illerdeki işlerin hızla yürütülmesi için koordinatör bir vali atanması konuşuldu. Bu sistemde her ilin kendi valisi olacak, ancak depremle ilgili işler koordinatör valinin denetiminde devam edecek.
AFET BAKANLIĞI: Yıllardan beri tartışılan afet bakanlığının bu süreçte kurulması tekrar gündemde. Böylece deprem başta olmak üzere doğal afetler ile daha etkin mücadele hedefleniyor.
İSTANBUL EŞ ZAMANLI: Bakanlık ile birlikte olası bir İstanbul depremine hazırlık için gerekli tüm birimlerin oluşturulması, adımların atılması da tartışılıyor. Hem bölge hem de İstanbul'daki işlerin eş zamanlı nasıl yürütülebileceğine bakılacak.
2 MİLYONLUK ŞEHİRLER: Bu süreçte deprem kuşağından uzak, limanlara yakın Orta Anadolu'da nüfusu 2 milyona göre planlanan şehirlerin kurulması da öneriler arasında yer alıyor. Bu kapsamda yapılacak şehirler sıfırdan kurulacak. Kültür merkezlerinden hastanelere kadar her şey tek tek planlanacak, kent çevresinde OSB'ler oluşturulacak. Yollar ve demiryolları yapılacak. İstanbul ve çevresinde fabrikaların bazılarının da zaman içinde buralara aktarılması gündeme gelebilecek.
ADIYAMAN ŞEHİR MERKEZİ TAŞINACAK
İki ayrı depremde kent genelinde 1485 binanın tamamen yıkılması, sonrasında Adıyaman şehir merkezinin bir bölümünün de başka yere taşınması kararlaştırıldı. Adıyaman'da incelemelerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve beraberindeki heyetle şehre yeni inşa edilecek binaların yerini belirledi. Adıyaman'a TOKİ tarafından ilk etapta yapılacak 30 bin bina şehrin kuzeyindeki Karadağ'ın eteklerine inşa edilecek.
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