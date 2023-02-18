Anadolu’da deprem kentleri kurulacak! İşte 4 adımlı plan

2 MİLYONLUK ŞEHİRLER: Bu süreçte deprem kuşağından uzak, limanlara yakın Orta Anadolu'da nüfusu 2 milyona göre planlanan şehirlerin kurulması da öneriler arasında yer alıyor. Bu kapsamda yapılacak şehirler sıfırdan kurulacak. Kültür merkezlerinden hastanelere kadar her şey tek tek planlanacak, kent çevresinde OSB'ler oluşturulacak. Yollar ve demiryolları yapılacak. İstanbul ve çevresinde fabrikaların bazılarının da zaman içinde buralara aktarılması gündeme gelebilecek.