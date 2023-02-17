Son dakika: Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan evlerin soruşturmaları sürüyor! Özkan Apartmanı’nın müteahhidi Mehmet Özkan tutuklandı

TEK TEK TUTUKLANIYORLAR

Muğla İl Emniyet Müdürlüğünce, Kahramanmaraş bölgesinde müteahhitlik yapan ve hakkında Kahramanmaraş 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yakalama emri verilen Mesut Başkır'ın, deniz yoluyla ülke dışına kaçma girişiminde bulunabileceğinin bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Dalyan, Ekincik, Marmaris açıkları ve Yeşilova Körfezi'ni kontrol eden ekipler, gece saatlerinde Marmaris'in Alaburun mevkisinin batısında bir yelkenli tekne tespit ederek durdurdu.

Katamaran tipi teknede yapılan kontrollerde hakkında "taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olma" suçundan yakalama kararı olan Mesut Başkır gözaltına alındı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edilen şüpheli, işlemlerinin ardından Kahramanmaraş'a gönderildi.

ŞANLIURFA : Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da yıkılan ve 14 kişinin hayatını kaybettiği binanın inşaat mühendisi Osman Ekren tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Haliliye ilçesinde 14 kişinin yaşamını yitirdiği Özabacılar Apartmanı'nın enkazında teknik inceleme yapıldı.

İnceleme sonucu kusuru olduğu gerekçesiyle İstanbul'da yakalanarak Şanlıurfa'ya getirilen söz konusu apartmanın inşaat mühendisi Osman Ekren çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Soruşturmalar çerçevesinde kentte yıkılan binalara ilişkin aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 8 kişi daha önce tutuklanmıştı.