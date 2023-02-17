Son dakika: Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan evlerin soruşturmaları sürüyor! Özkan Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Özkan tutuklandı
Son dakika haberleri... Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaşanan binan yıkıntılarının soruşturmaları devam ediyor. Adıyaman'da depremde yıkılan Özkan Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Özkan tutuklandı. Soruşturmalarda 83 şüpheli tutuklandı.
Depremden etkilenen illerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalarda 83 şüpheli tutuklandı.
Adıyaman'da depremde yıkılan Özkan Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Özkan tutuklandı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki hırsızlık, yağma ve nitelikli dolandırıcılık olaylarına ilişkin soruşturmalarda 152 şüpheli tutuklandı.
TEK TEK TUTUKLANIYORLAR
Muğla İl Emniyet Müdürlüğünce, Kahramanmaraş bölgesinde müteahhitlik yapan ve hakkında Kahramanmaraş 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yakalama emri verilen Mesut Başkır'ın, deniz yoluyla ülke dışına kaçma girişiminde bulunabileceğinin bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
Dalyan, Ekincik, Marmaris açıkları ve Yeşilova Körfezi'ni kontrol eden ekipler, gece saatlerinde Marmaris'in Alaburun mevkisinin batısında bir yelkenli tekne tespit ederek durdurdu.
Katamaran tipi teknede yapılan kontrollerde hakkında "taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olma" suçundan yakalama kararı olan Mesut Başkır gözaltına alındı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edilen şüpheli, işlemlerinin ardından Kahramanmaraş'a gönderildi.
ŞANLIURFA : Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da yıkılan ve 14 kişinin hayatını kaybettiği binanın inşaat mühendisi Osman Ekren tutuklandı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Haliliye ilçesinde 14 kişinin yaşamını yitirdiği Özabacılar Apartmanı'nın enkazında teknik inceleme yapıldı.
İnceleme sonucu kusuru olduğu gerekçesiyle İstanbul'da yakalanarak Şanlıurfa'ya getirilen söz konusu apartmanın inşaat mühendisi Osman Ekren çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Soruşturmalar çerçevesinde kentte yıkılan binalara ilişkin aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 8 kişi daha önce tutuklanmıştı.
ADANA: İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentteki 11 binanın Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılmasıyla ilgili soruşturma kapsamında 14 Şubat'ta yakalanan 15 zanlıdan 5'inin savcılıktaki sorguları tamamlandı.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheliler E.N.S, A.Ş, H.Z.Y, H.A. ve Ö.F.G, tutuklandı.
Soruşturma çerçevesinde yakalanan diğer 10 zanlının işlemleri ise sürüyor.
Kentte inşa edilen Mete, Sami Bey, Ekim, Alpargün, Belük, Sinem, Tutar Yapı, Zeray, İhsan Bayram, Özgür ve Kubilay apartmanlarının depremlerde yıkılmasıyla ilgili soruşturma kapsamında aralarında inşaat mühendisi, müteahhit, statikten sorumlu fenni mesul ve kooperatif yöneticilerinin de olduğu 15 şüpheli, 14 Şubat'ta gözaltına alınmıştı.
HATAY: Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, Karadağ'a kaçarken İstanbul Havalimanı'nda yakalanıp tutuklandı. Kule Apartmanı'nın müteahhidi Ömer Cihan, Antalya'da gözaltına alınarak tutuklandı. Erdoğan Apartmanı'nın müteahhidi Mustafa Erdoğan Keçecioğlu, Ankara'da gözaltına alınarak tutuklandı.
KAHRAMANMARAŞ: Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6'lık büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binaların müteahhitleri ile ilgili soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda, Kahramanmaraş'ta yaptığı binanın yıkılması sonucu Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Ahmet Say hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Ekiplerin takibi sonrası Say, Bodrum'da arkadaşının evinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrolüne götürülen Say, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Ahmet Say'ın soruşturma kapsamında Kahramanmaraş'a götürüleceği bildirildi.
ADIYAMAN: Müteahhit Yavuz Karakuş ve eşi Sevilay Karakuş Gürcistan'a gitmek üzereyken İstanbul Havalimanı'nda yakalanarak tutuklandı. Besni ilçesinde yıkılan altı binanın müteahhidi Şükrü İşitmen, Mersin'de gözaltına alınarak tutuklandı. İsias Otel'inin yıkımıyla ilgili de Ahmet Bozkurt, Efe Bozkurt, Amine Bozkurt ve Şule Özbek gözaltına alındı.
DİYARBAKIR: 53 şüphelinin gözaltına alındığı Diyarbakır'da 14 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 39 zanlı adliyeye sevk edildi. İstanbul'da oldukları belirlenen Diyar Galeria İş Merkezi'nin mülk sahibi Hasibe Yıldırım, Proje Sorumlusu Mimar Şeref Kesgün ve İnşaat Mühendisi Mustafa Cevat Arsız da dün gözaltına alındı.
GAZİANTEP: Bahar Apartmanı'nın müteahhidi İbrahim Mustafa Uncuoğlu, İstanbul'da gözaltına alınarak tutuklandı. Şehitkamil ilçesinde 14 kişinin yaşamını yitirdiği Pamukoğlu Sitesi'nde İnşaat Mühendisi A.G. gözaltına alındı. Ayşe-Mehmet Polat sitesinin müteahhidi ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay, gözaltına alınıp tutuklandı. Emre Apartmanı'nın şantiye şefi ve fenni mümessili Nazmi Tosun gözaltına alındı. Kolon kestiği suçlamasıyla gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.
ADANA: Yıkılan binalardan sorumlu olan 17 şüpheli gözaltına aldı. Yine kentte yaptığı binalar yıkılan ve KKTC'de yakalanan müteahhit Hasan Alpargün tutuklandı.
ŞANLIURFA: Kentte yıkılan binalarda sorumluluğu bulunan Özabacılar Apartmanı'nın proje sorumlusu O.E.'nin de arasında bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı.
OSMANİYE: Kentteki soruşturmalarda gözaltına alınan 14 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
MALATYA: Gözaltına alınan 19 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
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