Deniz Baykal hayatını kaybetti! Eski CHP’li Mehmet Sevigen: Asla ülkesine ihanet etmedi

Siyasi yönünde yaptıkları yapmadıkları uzun süre tartışılacaktır. Herkes kendi kararını verecektir. Ben bu aşamada insani yönüyle ilgili en çok hatırladığım Dışişleri Bakanıyken ki insani yönleriyle birkaç kelime etmek gerekirse ben kendisini bir aydın olarak hatırlıyorum. Önemli bilgileri olan meziyetleri olan okumayı seven birçok kültür sanat alanında oluşacak söyleyecek lafları olan bir insan olarak hatırlıyorum. Benim Deniz Baykal'ı nasıl bilirdiniz diye söylenecek olursa sorulacak olursa siyaseten bıraktığı etki üzerinden Türk siyasetinin son 30-40 yılındaki en önemli politik figürlerden bir tanesiydi. Yaptıklarıyla ve yapamadıklarıyla Türk siyasetine mutlaka yön vermiş isimlerden bir tanesiydi."