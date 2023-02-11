Deniz Baykal hayatını kaybetti! Eski CHP’li Mehmet Sevigen: Asla ülkesine ihanet etmedi
Sabah saatlerinde Türkiye’yi üzen bir haber geldi. Uzun süredir sağlık sorunları ile mücadele eden Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal hayatını kaybetti. A Haber canlı yayınına bağlanan eski CHP’li Mehmet Sevigen, “Doğrusu ve yanlışı vardı ama hiçbir zaman ülkesi asla ihanet etmedi.” dedi. Deniz Baykal ile ilgili konuşan A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün Türk siyasetine yön veren bir isim olduğuna dikkat çekerken Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu bir devrin kapandığını söyledi.
Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Ankara'da 84 yaşında hayatını kaybetti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Kıymetli büyüğümüz Sayın Deniz Baykal'ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Bize mücadelelerle dolu bir hayat öyküsünü miras bıraktı. Milletimizin başı sağ olsun" mesajını paylaştı.
Deniz Baykal'ın hayatını kaybetmesinin ardından A Haber canlı yayınına bağlanan Eski CHP'li Mehmet Sevigen, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün ve Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu önemli değerlendirmelerde bulundu.
Eski CHP'li Mehmet Sevigen'in öne çıkan sözleri:
"Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal ile konuştuk. Evinde hayatını kaybetti. Deniz Baykal çok enteresan bir adamdı. Yakından tanıyanlar onu çok severdi. Kendini halka adamış bir adamdı. Hükümette olmadığı halde bile ciddi işler yapmış bir insandı. En önemlisi CHP'nin yeniden kurulmasında ve açılmasında büyük rol oynadı. Büyük mücadelelere girdi. Maliye Bakanlığı yaptı. Kıbrıs çıkarmasında Libya'dan yardım alıp getirmesi önemliydi.
Zincirbozan kolay anlatılacak bir iş değil. Günlerce Deniz Baykal'ı anlatmak gerekir. 10 ilde yaşadığımız büyük acıdan sonra Deniz Baykal'ı kaybetmek de acı oldu. Salı günü Meclis'te tören yapılır. Antalya'ya defnedilir diye düşünüyorum. Ailesi bunun kararını yakında açıklar. Çok önemli bir siyasi figürdü. Bu ülke için vazgeçilmez 40 yıl hizmet etmiş bir insandı. Doğrusu ve yanlışı vardı ama hiçbir zaman ülkesi asla ihanet etmedi.
Ülkesine asla vermemiş ve Türkiye'nin hep ilerlemesini istemiş gençlik için çaba sarf etmiş bir insandı. Dünyanın neresinde bir problem varsa ülkesi ve milleti adına sahip çıkan bir siyasi liderdi. Ben 10 gün önce gördüm, hala ülkesi hakkında kafa yoran fikirler sunan ve öneriler getiren bir insandı. Kendi canından çok ülkesinin geleceğini düşünürdü."
A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün:
"Yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Çok uzun yıllar Türk siyasetinde yer almış önemli bir figürdü önemli görevlerde bulundu. Son olarak çok ciddi bir sağlık problemi geçirmişti. Onun ardından bu sağlık sorununa paralel nedenlerden ötürü aktif siyasetten çekilmişti. Ancak hala bir şekilde siyasetle ilgisini sürdürüyordu. Son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile kendi evinde görüşmüştü.
Geçmişe baktığımız zaman kendisinin Türkiye Cumhuriyeti'nin en genç bakanlarından biri olduğunu hatırlıyorum. Geçmişe baktığımız zaman rahmetli Başbakanlardan Bülent Ecevit ile olan daha sonra rahmetli Erdal İnönü ile olan siyasi çekişmelerini hatırlıyorum. Daha sonra geçtiğimiz zamanlarda koalisyonlarda görev yaptığını hatırlıyorum. En son geldiğimiz zaman da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 2000'li yıllardan sonra girdiği siyasi mücadeleleri hatırlıyorum. Kendisinin bendeki en net bıraktığı anılar Dışişleri Bakanlığı döneminden kendisi Dışişleri Bakanlığı yaptığında ben de muhabir olarak gazetecilik yapıyordum. Onunla beraber birçok yurt dışı geziye gitmiştik.
Siyasi yönünde yaptıkları yapmadıkları uzun süre tartışılacaktır. Herkes kendi kararını verecektir. Ben bu aşamada insani yönüyle ilgili en çok hatırladığım Dışişleri Bakanıyken ki insani yönleriyle birkaç kelime etmek gerekirse ben kendisini bir aydın olarak hatırlıyorum. Önemli bilgileri olan meziyetleri olan okumayı seven birçok kültür sanat alanında oluşacak söyleyecek lafları olan bir insan olarak hatırlıyorum. Benim Deniz Baykal'ı nasıl bilirdiniz diye söylenecek olursa sorulacak olursa siyaseten bıraktığı etki üzerinden Türk siyasetinin son 30-40 yılındaki en önemli politik figürlerden bir tanesiydi. Yaptıklarıyla ve yapamadıklarıyla Türk siyasetine mutlaka yön vermiş isimlerden bir tanesiydi."
Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu:
"Sayın Deniz Baykal'ın vefatı ile birlikte Türkiye'de siyasette artık bir devrin kapandığını söyleyebiliriz. Öncelikle Sayın Baykal'a Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine sevenlerine CHP camiasına baş sağlığı diliyorum. Bütün milletimizin başı sağ olsun. Deniz Bey gerçekten Türk siyasi tarihine damgasını vurmuş müstesna bir isimdi.
Ben özellikle birkaç hususu vurgulamak isterim. Deniz Bey milli bir insandı. Türkiye'nin çıkarlarını önceleyen bir insandı. Bu bence siyasi hayatındaki başlıklardan biridir. İkincisi parti siyasetini parti içi iktidarı partiye hakim olmayı ülkeye hakim olma ülkeyi yönetmenin önünde tutan siyasetin de simgesel bir ismi oldu bir dönem.
Sayın Baykal'ın milli karakterinden duyulan rahatsızlık dolayısıyla tasfiye edilmesine ilişkin bir süreçti. Sayın Baykal'ın Pensilvanya patentli Amerika merkezli bir kaset komplosuyla siyasetten diskalifiye edildiğini gördük. Ama ülke meseleleri üzerine her zaman kafa yoran bir tarzı vardı. İnançlı bir insandı. İnancını kendi içinde yaşardı. Bu özelliği de çok takdire şayandı. Liderlik vasfı mücadele kabiliyeti ve hırsı her zaman siyasette bir rol modeldi. Deniz Baykal'ın bıraktığı mirasa bugün sahip çıkıldığını söylemek mümkün değil diyerek tamamlıyım sözlerimi."
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