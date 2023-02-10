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İşte depreme neden olan fay kırığının görüntüsü! İki tepe böyle ayrıldı! Facianın boyutunu A Haber ekipleri görüntüledi...

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.02.2023 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023
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İşte depreme neden olan fay kırığının görüntüsü! İki tepe böyle ayrıldı! Facianın boyutunu A Haber ekipleri görüntüledi...

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından bölgede çok sayıda şehirde büyük yıkım gerçekleşti. Çok sayıda vatandaşımız yaşanan depremde hayatını kaybederken nüyük yıkımın yaşandığı depremin net görüntüsüne A Haber ekipleri ulaştı. Depreme neden olan fay kırığı ekranlara yansırken A Haber Muhabiri Elif Uzunoğlu bölgedeki son gelişmeler aktardı. İşte detaylar...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.

7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi ve bu depremlerin ardından 1509 artçı sarsıntı meydana geldi.

Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı. Yıkılan binaların enkazı altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Büyük yıkımın yaşandığı depremin net görüntüsüne A Haber ekipleri ulaştı. A Haber Muhabiri Elif Uzunoğlu bölgedeki son durumu aktardı.

Depremin büyüklüğü burada çok net gözüküyor. Fay kırığının uzunluğu 1 kilometreyi aşmış durumda. Derinliği ise 30 metreyi buluyor. Fay hattının ne kadar derinden geçtiğini buradan gözlemleyebiliyoruz.

10 ilde büyük yıkıma neden olan deprem sonrası Hatay'ın Altınözü ilçesi Tepehan köyünde ulaşan kırığı ekranlara taşıyoruz. Metrelerce uzunlukta olan kırık depremin büyüklüğünü gözler önüne seriyor.

Tepehan köyündeki tepe ikiye ayrılırken bu fay kırığı binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

İki tepe resmen birbirinden ayrıldı! İKİ TEPE RESMEN BİRBİRİNDEN AYRILDI!

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