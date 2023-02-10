İşte depreme neden olan fay kırığının görüntüsü! İki tepe böyle ayrıldı! Facianın boyutunu A Haber ekipleri görüntüledi...
Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından bölgede çok sayıda şehirde büyük yıkım gerçekleşti. Çok sayıda vatandaşımız yaşanan depremde hayatını kaybederken nüyük yıkımın yaşandığı depremin net görüntüsüne A Haber ekipleri ulaştı. Depreme neden olan fay kırığı ekranlara yansırken A Haber Muhabiri Elif Uzunoğlu bölgedeki son gelişmeler aktardı. İşte detaylar...
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.
7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi ve bu depremlerin ardından 1509 artçı sarsıntı meydana geldi.
Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı. Yıkılan binaların enkazı altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Büyük yıkımın yaşandığı depremin net görüntüsüne A Haber ekipleri ulaştı. A Haber Muhabiri Elif Uzunoğlu bölgedeki son durumu aktardı.
Depremin büyüklüğü burada çok net gözüküyor. Fay kırığının uzunluğu 1 kilometreyi aşmış durumda. Derinliği ise 30 metreyi buluyor. Fay hattının ne kadar derinden geçtiğini buradan gözlemleyebiliyoruz.
10 ilde büyük yıkıma neden olan deprem sonrası Hatay'ın Altınözü ilçesi Tepehan köyünde ulaşan kırığı ekranlara taşıyoruz. Metrelerce uzunlukta olan kırık depremin büyüklüğünü gözler önüne seriyor.
Tepehan köyündeki tepe ikiye ayrılırken bu fay kırığı binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kısmi emeklilik detayları netleşti! 5075, 5255,5600 PRİM+ 50-51-52-53-54 yaşındakiler dikkat! SGK, Bağ-Kur, 4C'li...
- Mehmet Yaşar Coşkun kimdir? Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Çoşkun yakalandı mı, tutuklandı mı?
- Hatay Rönesans rezidansın sahibi ve mimarı kimdir? Hatay Rönesans rezidansın sahibi yakalandı mı, tutuklandı mı? 250 konutlu site...
- The Last of Us 5. bölüm ne zaman yayınlanacak? The Last of Us 5. bölüm tarihi açıklandı mı? Yayın tarihi değişti...
- Dizilerin yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak 2023? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
- Emekli maaşları son dakika ne zaman hesaplara yatacak? 2023 Zamlı Şubat ayı emekli maaşları hangi tarihte ödenecek? SSK, Bağ-Kur...
- Hangi illerde arama kurtarma bitti? Devam eden iller listesi... Arama kurtarma çalışmaları kaç gün sürer? 7.7-7.6 Deprem Hatay, Kahramanmaraş, Urfa, Kilis...
- Ehliyet sınavları ertelendi mi? Motorlu taşıt e-sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? MEB 'Elektronik Sınav' tarih açıklaması!
- Yeni sınav tarihleri açıklandı mı, ne zaman 2023? AUZEF, YÖKDİL, MSÜ, BİLSEM, KPSS sınav tarihleri ertelendi mi?
- KORUYUCU AİLE nedir, nasıl olunur? Depremzede çocuklar için koruyucu aile başvurusu nasıl yapılır? E-DEVLET EVLAT EDİNME BAŞVURU EKRANI!
- Cuma Namazı Kılınışı ANLATIM | Kaç rekat? Farzları neler? Hükmü nedir? Cuma namazı nasıl kılınır?
- Hane başına 15.000 TL verilecek! Kira, taşınma yardımı hesaplara yatacak! Başkan Erdoğan duyurdu! 1 yıl boyunca...