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Kuşkayası Dağı'nda volkanik hareketlilik var mı? Dağdan neden duman çıktı?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 11.02.2023 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023
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Kuşkayası Dağı’nda volkanik hareketlilik var mı? Dağdan neden duman çıktı?

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi sınırlarında yer alan Kuşkayası Dağı'nda depremden sonra duman çıktı. Görüntü herkesi tedirgin etti. Bilim insanları bölgede inceleme yaptı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun’un konuğu olan deprem uzmanları Prof. Dr. Hasan Sözbilir ve Prof. Dr. Çağlar Özkaymak değerlendirdi.

Kahramanmaraş'taki depremlerin ardından Göksun ilçesindeki Büyükkızılcık Köyü'ndeki Kuşkayası Dağı'ndan çıkan dumanlar şaşkınlığa ve volkanik paniğe neden oldu. Dağın görüntüsünü çeken bir vatandaş, "Şu anda kocaman dağ yanıyor. Eskiden hiçbir şekilde böyle bir şey yoktu. Çok değişik şeyler oluyor burada" dedi.

Görüntüleri paylaşan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "M7,9'luk depremde çıkan güre(enerji) 1 megaton(1 milyon ton) TNT'ye eşdeğer (500 atom bombası) olması nedeniyle 41 km derinde taşbulamacını (mağmayı) devindirip Kahramanmaraş'ta oluşturduğu kırıktan 2000 C'de kızgın, akışkan karatas(bazalt) püskürterek yanardağ oluşturmuştur." ifadelerini yazdı.

Bu konunun gündeme gelmesi ve paniğe yol açmasının ardından konuyla ilgili AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, "Göksu'nun büyük kızılcık köyünde sosyal medyada volkan patlaması şeklinde yorumlar yapıldı. Sikorsky helikopterimizi oraya gönderdik. Volkanik kül, volkan patlaması ve gaz çıkışı yoktur. Deprem etkisiyle basit bir kütle hareketinden başka bir şey değil" sözlerini kullandı.

Peki Kuşkayası Dağı'nda volkanik hareketlilik var mı? Dağdan neden duman çıktı? Gelişmeleri A Haber'e konuk olan deprem uzmanları Prof. Dr. Hasan Sözbilir ve Prof. Dr. Çağlar Özkaymak değerlendirdi.

Prof. Dr. Hasan Sözbilir'in sözleri:

"Öncelikle şunu söylemek gerekiyor. Volkanik bir etkinlik söz konusu değil. Yapılan açıklama kesinlikle doğru değil. Bilimsel anlamda değeri sıfır. Bir bilim adamının böyle bir mesaj atma hakkı olduğunu düşünmüyorum. Hem halkı hem resmi kurumları yarım gün oyaladı. Bizler burada zamanla yarışıyoruz. Bir sürü işimiz gücümüz var.

Buraya ayak basmayan burada herhangi bir çalışması olmayan insanlar konuşmasın. Deprem olduğunda burada basit bir olay gerçekleşiyor. Yer burada belli bir titreşim geçiriyor. Nasıl ki binalar yıkılıyorsa nasıl ki binalar hasar görüyorsa dağda kayalar böyle bir duruma cevap veriyorlar. Kayalar düşerek buna cevap veriyor."

Prof. Dr. Çağlar Özkaymak'ın öne çıkan açıklamaları:

"Biz bölgeye gittik, herhangi bir lav akıntısı ya da herhangi bir volkanik kül veya petrol, doğal gaz herhangi bir aktivite söz konusu değil. Burada bütün dünya büyük depremlerden sonra gözlenen kütle hareketi dediğimiz kaya düşmeleri söz konusu.

Özellikle dağın tepesinde sivri noktadaki kayalar aşağıya doğru sarsıntıya bağlı olarak aniden düşüyor. Yani birkaç saniye içerisinde olan kaya düşmesi olayıdır. Orada 4-5 metreye kadar kayalar gözlemledik. İşte burada düşerken ortaya çıkan tozlar işte volkanik duman dedikleri şey aslında bu toz."

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