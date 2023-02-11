Kuşkayası Dağı’nda volkanik hareketlilik var mı? Dağdan neden duman çıktı?

Buraya ayak basmayan burada herhangi bir çalışması olmayan insanlar konuşmasın. Deprem olduğunda burada basit bir olay gerçekleşiyor. Yer burada belli bir titreşim geçiriyor. Nasıl ki binalar yıkılıyorsa nasıl ki binalar hasar görüyorsa dağda kayalar böyle bir duruma cevap veriyorlar. Kayalar düşerek buna cevap veriyor."