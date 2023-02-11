11 Şubat 2023, Cumartesi
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Deniz Baykal hayatını kaybetti! Eski CHP’li Mehmet Sevigen: Asla ülkesine ihanet etmedi
Sabah saatlerinde Türkiye’yi üzen bir haber geldi. Uzun süredir sağlık sorunları ile mücadele eden Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal hayatını kaybetti. Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal hayatını kaybetti. A Haber canlı yayınına bağlanan Eski CHP’li Mehmet Sevigen, “Doğrusu ve yanlışı vardı ama hiçbir zaman ülkesi asla ihanet etmedi.” dedi.