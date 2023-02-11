11 Şubat 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Deniz Baykal hayatını kaybetti! Eski CHP’li Mehmet Sevigen: Asla ülkesine ihanet etmedi

Deniz Baykal hayatını kaybetti! Eski CHP’li Mehmet Sevigen: Asla ülkesine ihanet etmedi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.02.2023 09:33
Sabah saatlerinde Türkiye’yi üzen bir haber geldi. Uzun süredir sağlık sorunları ile mücadele eden Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal hayatını kaybetti. Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal hayatını kaybetti. A Haber canlı yayınına bağlanan Eski CHP’li Mehmet Sevigen, “Doğrusu ve yanlışı vardı ama hiçbir zaman ülkesi asla ihanet etmedi.” dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Asla ülkesine ihanet etmedi
"Asla ülkesine ihanet etmedi"
Siyasette bir devir kapandı
Siyasette bir devir kapandı
Deniz Baykal kimdir?
Deniz Baykal kimdir?
Enkazdan kurtarılanlar umut oldu!
Enkazdan kurtarılanlar umut oldu!
Deniz Baykal vefat etti
Deniz Baykal vefat etti
119 saat sonra hayata gülümseyiş
119 saat sonra hayata gülümseyiş
Polisten asılsızdır anonsu
Polisten "asılsızdır" anonsu
Komutan: Baraj patlamadı
Komutan: "Baraj patlamadı"
Yarseli Barajı patladı yalanına yanıt
"Yarseli Barajı patladı" yalanına yanıt
Olası Marmara depremini tetikler mi?
Olası Marmara depremini tetikler mi?
Minik Kübra ve hamile annesi 117 saat sonra kurtarıldı!
Minik Kübra ve hamile annesi 117 saat sonra kurtarıldı!
85 yaşındaki teyze 107. saat sonra kurtarıldı
85 yaşındaki teyze 107. saat sonra kurtarıldı
Daha Fazla Video Göster