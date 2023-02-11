Türk siyasetinin acı kaybı! Deniz Baykal 85 yaşında hayatını kaybetti
Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Ankara'da yaşamını yitirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız, Türkiye ve Cumhuriyet Halk Partimizin sevdalısı, Antalya milletvekilimiz, kıymetli büyüğümüz Sayın Deniz Baykal'ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Bize mücadelelerle dolu bir hayat öyküsünü miras bıraktı. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.
Giriş Tarihi: 11.02.2023
10:34 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023
10:38
SİYASİ YASAKLI POLİTİKACILARDAN 12 Eylül 1980 askeri müdahalesinden sonra bir süre Ankara'da Ordu Dil Okulu'nda gözetim altında tutuldu. 1982 Anayasası'nın 5 yıl süreyle siyasi yasağı getirdiği politikacılar arasında yer aldı. Siyasi yasaklı olmasına rağmen 1984 yılında SHP'li oldu ve Eylül 1987'deki seçimlerde SHP'den Antalya milletvekili seçildi. Baykal, SHP'de kurultaylarda Genel Başkan Erdal İnönü'ye karşı 3 defa kaybetti.
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CHP'DE 54 YAŞINDA GENEL BAŞKAN OLDU Baykal, 9 Eylül 1992 tarihinde toplanan CHP kurultayında 54 yaşında genel başkanlığa seçildi. 30 Ekim 1995 tarihinde kurulan DYP-CHP koalisyon hükümetinde Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı görevlerinde bulundu. Deniz Baykal, 2015 genel seçimlerinden sonra Meclis'in en yaşlı üyesi sıfatıyla 25'inci dönemin ilk oturumunu açtı ve yeni TBMM Başkanı İsmet Yılmaz seçilene kadar Meclis Başkanlığı'na vekalet etti. 24 Haziran 2015 tarihinde CHP tarafından 30 Haziran 2015'te yapılan TBMM başkanlık seçimleri için TBMM başkan adayı olarak gösterildi; ancak kaybetti. 1 Kasım 2015 tarihinde yapılan erken seçimlerde CHP'den Antalya milletvekili seçildi. Yine bu seçimlerden sonra meclisin en yaşlı üyesi sıfatıyla yeni başkan seçilene kadar oturumları yönetti.Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Antalya milletvekiliydi, evli ve 2 çocuk babasıydı.
BAYKAL'IN ANTALYA'DAKİ EVİ SESSİZ CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın uzun yıllar Antalya'nın Konyaaltı Caddesi'ndeki evinde sessizlik hakim.
Ankara'daki evinde 84 yaşında vefat eden Deniz Baykal, oturduğu Muratpaşa İlçesi'ne bağlı Konyaaltı Caddesi üzerindeki Bileydi Apartmanı 7'nci kattaki 14 numaralı dairesine, hastalığı nedeniyle son yıllarda artık gelemiyordu.Kapı zilinde de 'Deniz Baykal' ismi bulunan apartmanda 37 yıldır görevli olan ve ikamet eden Fidan Kuzlu, "Bizim canımız ciğerimiz. Kızı Aslı hanımla geçen konuştuk, gelemiyorlardı buraya. Allah rahmet eylesin, hepimizin gideceği yer orası" diye üzüntüsünü belirtti. Salı günü TBMM'de yapılacak törenin ardından çarşamba günü Antalya'da defnedilecek.
Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Ankara'da 84 yaşında hayatını kaybetti. Siyasilerden Baykal'ın vefatı sonrası açıklamalar peş peşe geldi