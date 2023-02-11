Türk siyasetinin acı kaybı! Deniz Baykal 85 yaşında hayatını kaybetti

CHP'DE 54 YAŞINDA GENEL BAŞKAN OLDU

Baykal, 9 Eylül 1992 tarihinde toplanan CHP kurultayında 54 yaşında genel başkanlığa seçildi. 30 Ekim 1995 tarihinde kurulan DYP-CHP koalisyon hükümetinde Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı görevlerinde bulundu. Deniz Baykal, 2015 genel seçimlerinden sonra Meclis'in en yaşlı üyesi sıfatıyla 25'inci dönemin ilk oturumunu açtı ve yeni TBMM Başkanı İsmet Yılmaz seçilene kadar Meclis Başkanlığı'na vekalet etti. 24 Haziran 2015 tarihinde CHP tarafından 30 Haziran 2015'te yapılan TBMM başkanlık seçimleri için TBMM başkan adayı olarak gösterildi; ancak kaybetti. 1 Kasım 2015 tarihinde yapılan erken seçimlerde CHP'den Antalya milletvekili seçildi. Yine bu seçimlerden sonra meclisin en yaşlı üyesi sıfatıyla yeni başkan seçilene kadar oturumları yönetti.Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Antalya milletvekiliydi, evli ve 2 çocuk babasıydı.