Avrupalı liderler Türkiye’deki depremin yaralarını sarmak için harekete geçti! İngiliz Başbakan öğrencilerle koli doldurdu

Almanya ve İngiltere başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesi Türkiye'deki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem sonrası destek göndermek için harekete geçti.

Savaş halindeki Putin ve Zelenski de Türkiye'nin yaralarını sarmak için taziye ve destek mesajı verdi.