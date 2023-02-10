Avrupalı liderler Türkiye'deki depremin yaralarını sarmak için harekete geçti! İngiliz Başbakan öğrencilerle koli doldurdu
Kahramanmaraş depremi, dünya basını ve özellikle Avrupalı liderlerin dikkatini Türkiye'ye çekti. Birçok ülkeden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a taziye ve destek mesajı geldi. Türkiye'ye binlerce arama kurtarma ekibi gönderen Avrupa ülkeleri, desteklerini artırmaya hazır olduklarını duyurdu. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın öğrencilerle Türkiye için koli hazırlaması gündem oldu.
FRANSA YARDIMLARI ARTIRMAK İÇİN HAZIR
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını belirtti.
Macron, Brüksel'deki olağanüstü AB liderler zirvesi sonrası basına açıklamalarda bulundu.
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin Macron, "Burada Türkiye ve Suriye'nin kuzeybatısını vuran korkunç depreme ve mağdurlarına ilişkin dayanışma ve desteğimizi belirtmek istiyorum." dedi.
Macron, depremin yaşandığı gün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak Fransa adına taziyelerini ilettiğini anımsatarak, Fransa dahil birçok Avrupa Birliği (AB) ülkesinin sivil koruma ekibi gönderdiğini vurguladı.
Ülkesinden gelen 140 kişilik ekibin Türkiye'de kurtarma çalışmalarına katıldığını aktaran Macron, ihtiyaç ve öncelik durumuna göre dayanışmanın ifadesi olarak yardımları artırmaya hazır olduklarının altını çizdi.
ALMANYA: FELAKETTE YAKINLAŞALIM
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Almanya'nın Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu bir kez daha teyit etti.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, parlamentoda yaptığı konuşmada, milletvekillerine "Bu kadar acı ve yıkım karşısında şok olduk." dedi.
Türkiye ile dayanışma halinde olduklarını vurgulayan Scholz, "Hükümetimiz derhal Türk hükümetine destek sözü vermiştir. Dün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığım telefon görüşmesinde, bunu bir kez daha teyit ettim." ifadesini kullandı.
Scholz, Alman arama kurtarma ekiplerinin ve teknik uzmanların deprem bölgesinde çalışmaya başladığını ve ilave ekiplerin de yolda olduğunu aktardı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis arasında geçen günlerde gerçekleşen telefon görüşmesine övgüde bulunan Scholz, "Böyle bir felaket karşısında daha da yakınlaşmalı, birbirimize destek olmalıyız." diye konuştu.
PUTİN DESTEK GÖNDERDİ
Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından dünyadan çok sayıda arama kurtarma gelirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'de deprem sonrasında arama kurtarma çalışması yapan Rus ekiplerinin sayısının arttırılmasını istediği bildirildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Türkiye'de deprem sonrasında arama kurtarma çalışması yapan Rus ekiplerinin sayısının arttırılmasını istediği bildirildi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Putin'in merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında binaların enkazında arama kurtarma çalışması yapan Rus grupların sayısının arttırılması için Rusya Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov'a talimat verdiği belirtildi.
Açıklamada, "Acil durum bölgesinde tedavi, ameliyat ve yoğun bakım ünitelerinin bulunduğu sahra hastanesi konuşlandırıldı. 40'tan fazla doktor tıbbi yardım sağlamaya hazır." ifadeleri yer aldı.
İNGİLTERE BAŞBAKANI KOLİ DEPOLADI
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki yıkıcı depremin ardından dünyanın birçok ülkesinden Türkiye'ye yardım ve destek gönderilirken, İngiltere Başbakanı Sunak yardım kampanyasına katılarak öğrencilerin yardım malzemesini paketlemesine yardım etti.
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, University College London (UCL) Türk Öğrenci Birliğinin, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere yönelik yardım kampanyasına katılarak öğrencilerin yardım malzemesini paketlemesine yardım etti.
İngiltere medyasında yer alan habere göre Sunak, UCL'de öğrencilerin başlattığı yardım kampanyasına katılmak için üniversiteye giderek Türk Öğrenci Birliği üyeleriyle bir araya geldi.
Öğrencilerin yardım malzemelerini tasnif etmesi ve paketlemesine yardım eden Sunak, şapka, atkı ve battaniye bağışı da yaptı.
Çalışmalarla ilgili övgüde bulunan Sunak, "Türkiye'de insanlar bu korkunç trajediden etkilendi. Yaşanan trajedinin boyutlarını anlamak gerçekten çok zor. Bir baba olarak çocuklarını enkazdan çıkarmaya çalışan aileleri izlemek gerçekten yürek parçalıyor. Türkiye'ye yardım etmek için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.
ZELENSKİY "DOST TÜRK HALKI" MESAJI
Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, deprem sonrası Ukrayna'nın dost Türk halkına gerekli yardımı sağlamaya hazır olduğunu söyledi.
Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'de meydana gelen deprem sonucu yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı haberleriyle şok oldum.
Kurbanların ailelerine başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Şu anda dost Türk halkının yanındayız ve gerekli yardımı yapmaya hazırız" dedi.
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