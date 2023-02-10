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Kahramanmaraş depreminden etkilenen 13,5 milyonluk nüfus onlarca ülkeden daha fazla! Belçika, İsveç ve Avusturya gibi Avrupa ülkeleri de listede

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Giriş Tarihi: 10.02.2023 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023
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Kahramanmaraş depreminden etkilenen 13,5 milyonluk nüfus onlarca ülkeden daha fazla! Belçika, İsveç ve Avusturya gibi Avrupa ülkeleri de listede

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depremi 13,5 milyon insanı etkiledi. Enkazlarda çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, çok binlerce vatandaş da kurtarıldı. 10 ilde ağır hasara neden olan depremin etkilediği 13,5 milyonluk nüfus, birçok ülkeden daha fazla. Belçika, İsveç, Portekiz ve Avusturya gibi Avrupa ülkeleri de bu listede.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen "Ağır Yıkıcı" niteliğindeki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 2 deprem, çevredeki illeri de etkiledi. 10 ilde hasar ve can kaybına yol açtı.

Kahramanmaraş merkezli deprem 10 ilde 13,5 milyon insanı etkiledi. Bu rakam ise birçok ülkenin nüfusundan fazla.

2022 nüfus sayımına göre etkilenen illerin nüfusu şöyle:

Hatay: 1 milyon 685 bin 331

Kahramanmaraş: 1 milyon 178 bin 619

Gaziantep: 2 milyon162 bin 388

Kilis: 147 bin 831.

Diyarbakır: 1 milyon 791 bin 373

Şanlıurfa: 2 milyon 180 bin 523

Adana: 2 milyon 263 bin 373

Adıyaman: 633 bin 728

Malatya: 810 bin 714

Osmaniye: 557 bin 160

ONLARCA ÜLKENİN NÜFUSUNDAN DAHA FAZLA

Tunus: 12 milyon

Belçika: 11 milyon

Ürdün: 11 milyon

Çek Cumhuriyeti: 10 milyon

İsveç: 10 milyon

Yunanistan: 10 milyon

Portekiz: 10 milyon

Azerbaycan: 10 milyon

Tacikistan: 9 milyon

Macaristan: 9 milyon

Belarus: 9 milyon

BAE: 9 milyon

Avusturya: 9 milyon

İsrail: 9 milyon

İsveç: 8 milyon

Sırbistan: 7 milyon

Kırgızistan: 6 milyon

Singapur: 6 milyon

Danimarka: 6 milyon

Lübnan: 5 milyon

Finlandiya: 5 milyon

Norveç: 5 milyon

Yeni Zelanda: 5 milyon

Kuveyt: 4 milyon

Hırvatistan: 4 milyon

Gürcistan: 4 milyon

Bosna Hersek: 3 milyon

Katar: 2 milyon

DEPREMDEN ETKİLENEN ÜLKELERİN JEOLOJİ HARİTASI

USGS'nin tahmini etki haritası ise, Mısır'a kadar geniş bir alanı kapsıyor. Deprem Suriye'yi şiddetli etkiledi ve Mısır'a kadar şiddetini hissettirdi. İsrail ve Lübnan'da depremi ciddi olarak hissetti.

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