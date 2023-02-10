Kahramanmaraş depreminden etkilenen 13,5 milyonluk nüfus onlarca ülkeden daha fazla! Belçika, İsveç ve Avusturya gibi Avrupa ülkeleri de listede

Kahramanmaraş'ta meydana gelen "Ağır Yıkıcı" niteliğindeki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 2 deprem, çevredeki illeri de etkiledi. 10 ilde hasar ve can kaybına yol açtı.

Kahramanmaraş merkezli deprem 10 ilde 13,5 milyon insanı etkiledi. Bu rakam ise birçok ülkenin nüfusundan fazla.