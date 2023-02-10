Kahramanmaraş depreminden etkilenen 13,5 milyonluk nüfus onlarca ülkeden daha fazla! Belçika, İsveç ve Avusturya gibi Avrupa ülkeleri de listede
Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depremi 13,5 milyon insanı etkiledi. Enkazlarda çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, çok binlerce vatandaş da kurtarıldı. 10 ilde ağır hasara neden olan depremin etkilediği 13,5 milyonluk nüfus, birçok ülkeden daha fazla. Belçika, İsveç, Portekiz ve Avusturya gibi Avrupa ülkeleri de bu listede.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen "Ağır Yıkıcı" niteliğindeki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 2 deprem, çevredeki illeri de etkiledi. 10 ilde hasar ve can kaybına yol açtı.
Kahramanmaraş merkezli deprem 10 ilde 13,5 milyon insanı etkiledi. Bu rakam ise birçok ülkenin nüfusundan fazla.
2022 nüfus sayımına göre etkilenen illerin nüfusu şöyle:
Hatay: 1 milyon 685 bin 331
Kahramanmaraş: 1 milyon 178 bin 619
Gaziantep: 2 milyon162 bin 388
Kilis: 147 bin 831.
Diyarbakır: 1 milyon 791 bin 373
Şanlıurfa: 2 milyon 180 bin 523
Adana: 2 milyon 263 bin 373
Adıyaman: 633 bin 728
Malatya: 810 bin 714
Osmaniye: 557 bin 160
ONLARCA ÜLKENİN NÜFUSUNDAN DAHA FAZLA
Tunus: 12 milyon
Belçika: 11 milyon
Ürdün: 11 milyon
Çek Cumhuriyeti: 10 milyon
İsveç: 10 milyon
Yunanistan: 10 milyon
Portekiz: 10 milyon
Azerbaycan: 10 milyon
Tacikistan: 9 milyon
Macaristan: 9 milyon
Belarus: 9 milyon
BAE: 9 milyon
Avusturya: 9 milyon
İsrail: 9 milyon
İsveç: 8 milyon
Sırbistan: 7 milyon
Kırgızistan: 6 milyon
Singapur: 6 milyon
Danimarka: 6 milyon
Lübnan: 5 milyon
Finlandiya: 5 milyon
Norveç: 5 milyon
Yeni Zelanda: 5 milyon
Kuveyt: 4 milyon
Hırvatistan: 4 milyon
Gürcistan: 4 milyon
Bosna Hersek: 3 milyon
Katar: 2 milyon
Suriye dışındaki ülkelerden hasar bilgisi gelmedi. Deprem, Gürcistan'a kadar etkisini gösterdi ve Kafkaslar'daki bazı ülkelerde hasar yaratmasa da, depremi ciddi olarak hissetti.
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