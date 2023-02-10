Son dakika: Başkan Erdoğan Adıyaman’daki deprem bölgesinde can kaybını açıkladı! Depremzedelerle buluştu alanı inceledi

CAN KAYBINI AÇIKLADI

Adıyaman'daki deprem bölgesinde açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Can kaybı 18 bin 991'e yükseldi" dedi.

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Depremlerle çok büyük kayıplarımız oldu. Öncelikle 10 ilimizde ciddi yıkımlar oldu. Önceki gün depremin merkezi olan Kahramanmaraş ile Hatay ve Adana illerimizi ziyaret ederek oradaki durum tespitlerini yaptık. Dün de Gaziantep, Osmaniye ve Kilis'teydim.

Adıyamanlı kardeşlerime baş sağlığı diliyorum, yaralılara acil şifalar diliyorum. Acıyı tarif etmekte kelimeler kifayetsiz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 18 bin 991'e yükseldi. Kurtarılanların sayısı 75 bin 523'e ulaştı. Bölgeden 76 binin üzerinde vatandaşımız talepleri üzerine diğer illere tahliye edilmiştir.