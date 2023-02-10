Son dakika: Başkan Erdoğan Adıyaman'daki deprem bölgesinde can kaybını açıkladı! Depremzedelerle buluştu alanı inceledi
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "asrın felaketi" olarak nitelenen, Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ile etkileyen depremlerle ilgili incelemelerde bulunuyor. Başkan Erdoğan, Adıyaman'daki deprem bölgesine gelerek depremzedelerle görüştü. Açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Can kaybı 18 bin 991'e yükseldi" dedi. OHAL durumunda olunduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Market soyanlara gereken müdahale yapılacak" şeklinde konuştu. Başkan Erdoğan ayrıca, "İsteyen depremzedelere kira desteği vereceğiz. Farklı kentlere gidenlerin ise kira bedelini karşılayacağız" ifadelerine de yer verdi.
Kahramanmaraş ve Pazarcık ilçesi, Hatay ve İskenderun ilçesi ile Adana'da önceki gün deprem sonrası çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün de Gaziantep, Kilis ve Osmaniye'deki afetzedelerle bir araya geldi.
BAŞKAN ERDOĞAN ADIYAMAN'DA
Başkan Erdoğan, bugün depremlerden etkilenen yerlerde incelemelerde bulunmak üzere Esenboğa Havalimanı'ndan Adıyaman'a hareket etti.
Deprem bölgesine gelen Başkan Erdoğan, depremzedeleri ziyaret etti.
DEPREMZEDELER BAŞKAN ERDOĞAN'A SARILDI
Başkan Erdoğan, 7. şehir ziyaretinde Adıyaman'a gitti. Deprem bölgesinde vatandaşı ziyaret eden Başkan Erdoğan, depremzedelerle görüştü.
Depremzedeler Başkan Erdoğan'a sarılarak teşekkür etti.
CAN KAYBINI AÇIKLADI
Adıyaman'daki deprem bölgesinde açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Can kaybı 18 bin 991'e yükseldi" dedi.
Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
Depremlerle çok büyük kayıplarımız oldu. Öncelikle 10 ilimizde ciddi yıkımlar oldu. Önceki gün depremin merkezi olan Kahramanmaraş ile Hatay ve Adana illerimizi ziyaret ederek oradaki durum tespitlerini yaptık. Dün de Gaziantep, Osmaniye ve Kilis'teydim.
Adıyamanlı kardeşlerime baş sağlığı diliyorum, yaralılara acil şifalar diliyorum. Acıyı tarif etmekte kelimeler kifayetsiz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 18 bin 991'e yükseldi. Kurtarılanların sayısı 75 bin 523'e ulaştı. Bölgeden 76 binin üzerinde vatandaşımız talepleri üzerine diğer illere tahliye edilmiştir.
"BU SUİSTİMALİ YAPANLARA GEREKLİ MÜEYYİDELER UYGULANACAKTIR"
Bölgede kışın yaşanması bir diğer engel olarak karşımıza çıkmıştır. Tüm bu olumsuzluklara rağmen milletimizle beraber devletimizin tüm imkanlarımnı deprem bölgesine AFAD'ın koordinesinde yönlendirdik. Afet bölgesi ve olağanüstü hal ilanı kararı aldık. Bununla bazı maalesef kendini bilmezler soygun yapıyorlar. Marketleri soyuyorlar. İş yerlerine saldırıyorlar.
Bazıları da suistimaller peşinde koşuyorlar. OHAL ile devlet bu konudaki yetkileri eline almış ve bundan sonraki süreçte bu suistimali yapanlara gerekli müeyyideler uygulanacaktır.
DEPREMZEDELERE 1 YIL KİRA DESTEĞİ
Devletimiz ve milletimiz tüm imkanlarıyla milletimizin yanında olmuştur. 1 yıl içerisinde konutları inşa edeceğiz. 10'ar bin lira vereceğiz. İsteyen depremzedelere kira desteği de verilecek. Farklı kentlere gidenlerin kira bedelini karşılayacağız.
THY ÜCRETSİZ HİZMET VERECEK
THY depremzedelere ücretsiz olarak hizmet verecek. Gideni de geleni de ücretsiz taşıyacak. Yardımların belirlşi bir plan içerisinde dağıtılması gerekiyor. AFAD'la, diğer kurumlarla iletişim kurmadan yardım yollamayın. Temel ihtiyaçlar konusunda sıkıntı yaşamıyoruz.
Elazığ, Van'daki depremlerde, yangınlarda yaraları en kısa sürede sardıysa inşallah burada da aynısını yapmaya muktedirdir. AFAD acil yardım ödeneğinden az önce ifade ettiğim detsekleri vereceğiz. Hane başına taşınma yardımıyla birlikte 15 bin lira vermenin hazırlığını yapıyoruz. Kira yardımını da inşallah yapacağız.
"ÜLKEMİZİ YENİDEN AYAĞA KALDIRACAĞIZ"
Tarihimizin en büyük felaketlerinden birini yaşıyoruz. Ülkemizi yeniden ayağa kaldıracağız. Yardımları AFAD kontrol ediyor. Yardımların her kuruşu deprem bölgesine harcanıyor.
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