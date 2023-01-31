Muhalif medyanın yalan haberlerini A Haber ortaya çıkardı! Ya A Haber olmasaydı?
Habertürk muhabir Fatmanur Boylu’nun küçük bir çocuğu yönlendirerek yaptığı “karne hediyesi et yalanı” gündemdeki sıcak yerini koruyor. A Haber ekipler gerçeği araştırıp ortaya çıkardı ve haberi yapan Habertürk algı çalışması kabul edip özür diledi. Bu da akıllara A Haber’in geçtiğimiz yıllarda muhalif medyanın yalanlarını ortaya serdiği haberleri akıllara getirdi. İşte tüm Türkiye’ye gerçekleri gösteren A Haber’in özel olarak araştırıp ortaya çıkardığı gerçekler. Peki ya A Haber olmasaydı…
Türkiye muhalif medyanın yaptığı yalan haberlere maruz kalıyor.
Çiftçisinden üreticiye her kesimi haberlerine konu eden ve yalanlarla algı operasyonu çeken muhalif medyanın karşısına ise A Haber çıkıyor. Son olarak Habertürk tarafından yapılan "Karne hediyesi et" haberinin gerçeğini A Haber ortaya çıkardı.
Habertük muhabiri Fatmanur Boylu karnelerin dağıtıldığı gün bir kasap dükkanına giderek küçük bir çocuğu kullandı ve algı operasyonuna alet etti. Küçük çocuğa "Annem bana karne hediyesi olarak et aldı" dedirten muhabir bu yalanı tüm Türkiye'ye duyurdu. Sonra A Haber ekipleri bölgeye gitti önce kasap ile sonra anne ve çocukla konuşup gerçeği ortaya çıkardı.
Anne Nihal Güney, yalan haberlerle siyasete malzeme yapıldıklarını gerekçe göstererek şikâyetçi olduğunu söylemişti. Oğluna babasının karne hediyesi olarak tablet alacağının ifade eden Nihal Güney, oğluyla görüşen muhabirin ise oğlunu yönlendirdiğini ifade etmişti. Algı haberinin ardından Habertürk özür dileyip ham görüntüleri yayınladı. Haberin ham görüntülerinde muhabirin küçük çocuğa defalarca "'Annem bana karne hediyesi et aldı' der misin?" diyerek yönlendirme yaptığı görüldü.
Habertürk muhabiri tarafından kurgulandığı A Haber tarafından ortaya çıkarılan "karne hediyesi et" yalanı Alman basını tarafından servis edildi. Yalan haberi Alman medyasına servis eden Bülent Mumay, muhabirin çocuğa yönlendirme yaptığı ham görüntüleri görmezden geldi.
Konuyla ilgili Başkan Erdoğan, "Bu konuyla ilgili Adalet Bakanlığımızın takibi de var. Aynı şekilde bizim takiplerimiz var. Tabii yani bu çok çok hakikaten şahsiyetsiz bir yaklaşım. O yavrunun kimliğiyle, kişiliğiyle oynamaları kabul edilebilir bir şey değil. Yani hiçbir çocuğa, yavruya, böyle bir ödül, alıştığımız şeyler değil. Yok böyle bir şey. Ama bu tabii o kameraman kadının veya kızın neyse ne kadar bu işte hem cahil hem de yapısı itibarıyla bozuk olduğunu ortaya koyuyor. Nitekim o kanal da onun zaten iş akdini feshetmiş. Tabii olan o yavruya oldu. Onun geleceği üzerinde kim bilir nasıl yansımaları olacak. Ama annesi yavruya sahip çıkması halinde inşallah yavruda bir psikolojik ters tepki meydana getirmemiş olur." dedi.
Aslında felaket olan bir şey yok ama olduran var. İnsanlar neden doğru bilgiyi arıyor? Muhalif medya neden yalana sarılıyor? Muhalif medya hangi haberleri ekrana taşıdı? A Haber bunların hepsini tek tek ortaya çıkardı. Ya A Haber olmasaydı?
"ÇİFTÇİYE DESTEK YOK YALANI"
"2021 yılında destek alamdık" diyen çiftçi yalanını FOX TV ortaya attı. FOX TV çiftçiye mikrofon uzattı ve hiçbir destek verildiği yalanını izleyicileri ile paylaştı. Ancak A Haber ekipleri araştırmasını yaptı ve kayıtlardan çiftçinin destek aldığını ortaya çıkardı. Çiftçinin 29 bin TL destek aldığı bunun yanında buzağı ve süt yardımının da yapıldığı ortaya çıkarıldı. Sonrasında bizim mikrofonlarımıza yanlış anlaşıldığını söyledi ama FOX'un yalanına ortak oldu.
"ŞEHİR HASTANESİ YALANI"
2018 yılında algı operasyonlarına devam eden FOX haber Mersin Şehir Hastanesi'ni karalayan bir habere imza atmıştı. Ancak algı operasyonu ortaya çıkınca FOX haber savunmaya geçti. Ve A Haber'in yaptığı röportajı cımbızlayarak yeni bir algı operasyonuna imza attı. Öte yandan Sağlık Bakanlığı da söz konusu haberle ilgili FOX TV'ye dava açtı.
FOX TV'nin haberinde "ayağı kırık olduğu için yürüyemeyen Kemal Alp Köker'in tedavi olabileceği yere gidebilmek için hastane binasında 1400 adım atmak zorunda kaldığı iddia ediliyordu. Ancak haberdekinin aksine Köker'in hastane içinde koltuk değneği olmadan yürüdüğü belirlendi. FOX çalışanı burada Kemal Alp Köker'e bu adımları tek tek attırarak bu haberi yaptı. A Haber ekipleri güvenlik kameralarına ulaştı ve gerçeği ortaya çıkardı. Kemal Alp Köker'in koltuk değneği kullanmadığı ve sağlam olduğu ortaya çıktı.
PANCAR FABRİKALARI YALANI
FOX haberin hedefinde 2018 yılında özelleştirilen şeker pancarı fabrikaları vardı. Ve yapılan yalan haberlerle algı operasyonu yapılmaya çalışılıyordu. İddiaya göre fabrikalar, çiftçiden şeker pancarı almıyor ve üretici mağdur ediliyordu. Habere konu olan çiftçilerden İsmet Özdemir, sözlerinin çarpıtıldığını söyledi.
FOX'un yaptığı yalan haberler bir şekilde gün yüzüne çıkıyor. FOX kendilerinin kullanabileceği ya da ikna edebileceği birileri üzerinden röportaj yaptılar ve vatandaşın burada pancarlarının alınmadığı ifade etti ancak A Haber yine haberin merkezine yani olayın yaşandığı yere gitti ve gerçeği ortaya çıkardı. Çiftçiler yalan haber olduğunu söyleyip fabrikaların standart programının uygulandığını söyledi.
AYAKKABI ATÖLYELERİ KAPANDI YALANI
Yıl yine 2018 ve yine FOX haberin yalan ve algılarla dolu bir operasyonu var. İstanbul'daki Ayakkabıcılar Sitesi'nde birçok iş yerinin üretimi durdurma noktasına geldiğini ve konkordato ilan ettiğini ileri sürdü. Bu iddiaya, Ayakkabı Sanayicileri Derneği'nden yalanlama geldi. A Haber ekipleri o sanayi sitesine girdi. Ayakkabı üreticilerine ve Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Dernek Başkan Yardımcısı Süleyman Gürsoy'a mikrofon uzatıp gerçeği ortaya çıkardı.
FOX haber muhabiri, İkitelli Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi'ne gitti. Buraya kadar her şey normal. Anormal olan muhabirin ayakkabı üreticilerinin atölyelerini kapattığını açık olanlarınsa kapanmak üzere olduğunu söylemesiydi. Süleyman Gürsoy, üretimin hız kesmediğini fakat bazı üreticilerin sermayelerini farklı yöne kaydırarak başka sektörlere geçtiklerini söyledi. FOX muhabiri öğle saatinde yani yemek saatinde bölgeye gidiyor ve yalan haberin altına imza atıyor. Çalışanları yemek ve çay saatin oraya gidip 'üretim durdu' yalanını ortaya atıyorlar..
O dönem bölgeye giden ve bugün canlı yayında muhalif medyanın yalanlarını anlatan A Haber muhabiri Mehmet Karataş, o gün neredeyse tüm firmaların işçi aradığını kendi gözleriyle gördüğünü söyledi. Şu anda ise Hollanda ve birçok ülkeye ayakkabı ihracatı yapılıyor.
ÇÖP SİYASETİ
2019 yılında ise tüm Türkiye'nin aklıyla alay eden yalana CHP Genel Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu imza attı. Eskişehir'de yaşayan Aysun Demir, sokak hayvanları için çöp konteynerinden yiyecek topluyordu. Art niyetliler yine devreye girdi. Aysun Demir'in o anları fotoğraflandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, fotoğraf üzerinden yalan üretimi yaptı.
Yalan ve algı haberleriyle tanınan HALK TV'de geri durmadı. "Yokluk değil varlık manzarası. AKP afişi önünde yiyecek arama" başlığıyla fotoğrafı paylaştı. Halbuki kamuya servis edilen bu yalanın arkasında bambaşka bir gerçek her şeyden öte de insanlık vardı. Kılıçdaroğlu, HALK TV ve Metin Uca algı oluşturmak için bir aileyi görmezden geldi, insanların hayatını hiçe saydı. Aysun Demir'in 4 tane evi olduğu ve ihtiyacının olmadığı gerçeği insanların hayatlarını mahveden muhalefetin gündemine bile giremedi. A Haber ekipleri bu haberlerin perde arkasını araştırarak herkese söz hakkı tanıyarak gerçeği ortaya çıkardı.
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