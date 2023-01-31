Muhalif medyanın yalan haberlerini A Haber ortaya çıkardı! Ya A Haber olmasaydı?

Habertürk muhabiri tarafından kurgulandığı A Haber tarafından ortaya çıkarılan "karne hediyesi et" yalanı Alman basını tarafından servis edildi. Yalan haberi Alman medyasına servis eden Bülent Mumay, muhabirin çocuğa yönlendirme yaptığı ham görüntüleri görmezden geldi.

Konuyla ilgili Başkan Erdoğan, "Bu konuyla ilgili Adalet Bakanlığımızın takibi de var. Aynı şekilde bizim takiplerimiz var. Tabii yani bu çok çok hakikaten şahsiyetsiz bir yaklaşım. O yavrunun kimliğiyle, kişiliğiyle oynamaları kabul edilebilir bir şey değil. Yani hiçbir çocuğa, yavruya, böyle bir ödül, alıştığımız şeyler değil. Yok böyle bir şey. Ama bu tabii o kameraman kadının veya kızın neyse ne kadar bu işte hem cahil hem de yapısı itibarıyla bozuk olduğunu ortaya koyuyor. Nitekim o kanal da onun zaten iş akdini feshetmiş. Tabii olan o yavruya oldu. Onun geleceği üzerinde kim bilir nasıl yansımaları olacak. Ama annesi yavruya sahip çıkması halinde inşallah yavruda bir psikolojik ters tepki meydana getirmemiş olur." dedi.

Aslında felaket olan bir şey yok ama olduran var. İnsanlar neden doğru bilgiyi arıyor? Muhalif medya neden yalana sarılıyor? Muhalif medya hangi haberleri ekrana taşıdı? A Haber bunların hepsini tek tek ortaya çıkardı. Ya A Haber olmasaydı?