Avrupa’da yükselen ırkçılık ve İslam karşıtlığı! Irkçılık siyasi tutum mu?

- Herhangi bir işini ihlal etmek istediğinde düz yoldan ziyade o kadar zorlaştırıcı bir yol gösteriyorlar ki, "sen ya o işini halletme ya da çok zor şartlar altında hallet" diyorlar. Veya bizim kanunen haklarımız neler onları da bizim tırnaklarımızla kazıya kazıya öğrenmemiz gerekiyor. Çarşıda veya herhangi bir yerde bir şey sormak istediğimde benimle böyle Almanca anlamıyormuşum gibi Almanca konuşuyorlar. Daha sonrasında da düzgün bir Almanca konuştuğumda da şöyle bir ilk önce bakıyorlar çünkü beklemiyorlar aslında öyle bir Almancayı.

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