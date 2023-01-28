Zafer ve İYİ Parti'den MHP'ye katılım! 813 kişi MHP'ye geçti! MHP Genel Başkan Yardımcısı Dr. İzzet Ulvi Yönter A Haber'de
İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde MHP'ye büyük katılım. Büyük çoğunluğu Zafer Partisi ve İYİ Parti olan 813 kişi MHP'ye katıldı. Sıcak gelişmeyi A Haber ekranlarında MHP Genel Başkan Yardımcısı Dr. İzzet Ulvi Yönter değerlendirdi.
Seçime günler kala muhalefet partilerinde yaprak dökümü yaşanıyor. İstifa haberleri ve liderlere eleştiriler peş peşe geliyor. Son olarak Büyük çoğunluğu Zafer Partisi ve İYİ Parti olan 813 kişi MHP'ye katıldı. Sıcak gelişmeyi A Haber muhabiri Aslı Bilgerl Kutludağ'ın konuğu olan MHP Genel Başkan Yardımcısı Dr. İzzet Ulvi Yönter değerlendirdi.
Dr. İzzet Ulvi Yönter'in açıklamaları:
"Cumhur İttifakı ve MHP gün geçtikçe daha çok büyüyor. Biz günden güne güçleniyor. Öyle bir kuvvet kazanıyor ki 14 Mayıs'ta sandıklar açıldığı vakit herkes bunu görecek. Bugün Sultanbeyli İlçe Başkalığımızın düzenlemiş olduğu partimize katılım töreni münasebetiyle binlerce insanımıza kucak açtık. Saflarına katılmalarını gururla kabullendik. Artık bize katılan vatandaşlarımızla aynı hedefler doğrultusunda yürüyoruz.
Bize katılan kardeşlerimiz bize güç verdiler, onur verdiler. MHP'den istifa falan yok o kadar güçlü bir irade var ki Allah'a şükür her gün ama her gün bileniyor. Bunu görmüyor, duymuyor v söylemiyorlar. Bunların kalbi mühürlü. MHP'yi düşüremeyecekler, sekteye uğratamayacaklar. Cumhur İttifakı ve MHP'nin önünü kesemeyecekler. Cumhur İttifakı ve MHP Türkiye demektir. Türk-İslam alemi demek, mazlumların umudu demek. Biz mazlumların umudu olmaktan vazgeçmeyiz. Biz Türklüğün bayraktarı olmaktan vazgeçer miyiz?
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tekrar cumhurbaşkanı olacak. Bu kesin ve katidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı ile ilgili spekülasyon yapanların hepsi demokrasinin mankurtlarıdır. Hukuk tanımaz cahillerdir. Anayasal ve yasal her şeye baksınlar nasıl aday olabileceğini görsünler. MHP 14 Mayıs'ta tarihinin en yüksek oylarında bir tanesini alacak. Sultanbeyli'de oylarımızı 3'e katlayacağız. İstanbul'da bütün sandıklardan gümbür gümbür çıkacağız.
İstanbul'da tek ses, tek nefes ve tek yürek vaziyetindeyiz. Bizler liderinin ve davasının ardında kararlı ve imanlı şekilde yürüyorlar. İşte bu kadar insan bizim gönül seferberliğimize katıldı. Daha çığ gibi büyüyeceğiz. Daha nice katılım törenleri yapacağız. MHP'yi tanımıyorlar, Cumhur İttifakı ve MHP'ye iftira atanları şaşkına çevireceğiz. Biz gündemin önünden gidiyoruz. Biz ülkemizi ve aziz milletimizi seviyoruz. Biz evlatlarımızın çocuklarımızın geleceği için mücadele ediyoruz. Adam gibi adam olanların mert gibi duranların yeridir MHP ve Cumhur İttifakı. 14 Mayıs'ta başaracağız."
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