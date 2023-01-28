Zafer ve İYİ Parti’den MHP’ye katılım! 813 kişi MHP’ye geçti! MHP Genel Başkan Yardımcısı Dr. İzzet Ulvi Yönter A Haber’de

İstanbul'da tek ses, tek nefes ve tek yürek vaziyetindeyiz. Bizler liderinin ve davasının ardında kararlı ve imanlı şekilde yürüyorlar. İşte bu kadar insan bizim gönül seferberliğimize katıldı. Daha çığ gibi büyüyeceğiz. Daha nice katılım törenleri yapacağız. MHP'yi tanımıyorlar, Cumhur İttifakı ve MHP'ye iftira atanları şaşkına çevireceğiz. Biz gündemin önünden gidiyoruz. Biz ülkemizi ve aziz milletimizi seviyoruz. Biz evlatlarımızın çocuklarımızın geleceği için mücadele ediyoruz. Adam gibi adam olanların mert gibi duranların yeridir MHP ve Cumhur İttifakı. 14 Mayıs'ta başaracağız."

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