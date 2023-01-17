MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin seçim ve birleşme çağrısı ne anlama geliyor? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

Bu hareketle dış dünyaya içeridekilere de FETÖ'ye PKK'ya ve dış devletlerin bazı siyasi ajandalarına da yek vücut olarak toplumsal mesaj verilmesini ve bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde birleştirilelim çağrısı yapıyor. Bahçeli'nin bu tarz çıkışları belki de muhalefeti şaşırtan çıkışlar ve bunları daha evvel de yaptı. Devlet Bahçeli için bu ilk değil ama diğerleri için şaşırtıcı olabilir. Bir yandan siyasi rekabet yapıyorsunuz, diğer yandan içinde bulunduğunuz ittifaka davet ediyorsunuz.