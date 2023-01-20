MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den flaş seçim açıklaması

Twitter'dan paylaşımlarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2023 seçimlerine ilişkin kritik mesajlar verdi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN "14 MAYIS" VURGULU SEÇİM AÇIKLAMASI

Başkan Erdoğan'ın partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı son konuşmada "Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün (14 Mayıs'ta) altılı masa diyerek karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına, bu kifayetsiz muhterislere, bu müstemleke heveslilerine 'yeter' diyecektir." açıklamasını hatırlatan Bahçeli "14 Mayıs 2023'ü temel aldığımızda seçimlere 114 gün kalmıştır. Demokrasi tarihimizin kaderini etkileyecek, ülkemizin önümüzdeki yıllara havi yol haritasını çizecek, Cumhuriyet'in yeni yüzyılını tahkim edecek en kritik seçimlerde büyük Türk milleti iradesini gösterecektir." ifadelerine yer verdi.