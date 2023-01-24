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Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den grup toplantısında önemli açıklamalar! Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırıya tepki

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Giriş Tarihi: 24.01.2023 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023
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Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den grup toplantısında önemli açıklamalar! Kur’an-ı Kerim’e alçak saldırıya tepki

Son dakika haberleri... Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. AYM'nin HDP'nin kapatılması davasını seçim sonrasına bırakma çabasına tepki gösteren Bahçeli, "Bu terörün çarkına su taşımaktır. HDP derhal kapatılmalıdır." dedi. Bahçeli, The Economist'in Başkan Erdoğan üzerinden Türkiye'ye yaptığı saldırıyı da gündemine aldı. MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Seçimler yaklaştıkça, zehirli yılanlar delikten çıkıyor" ifadelerine yer verdi. İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıya sert çıkan Bahçeli, "Şeytan piyonunu kınamak yetmez." şeklinde konuştu.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte MHP lideri Devlet Bahçeli'nin grup toplantısındaki açıklamalarından derlenenler;

"Bir hususu tarih kayıtlarında not etmek gerekir ki medeniyetler mücadelesi sürdüğü sürece, Türklük var olduğu sürece tarihin tekerrür etmesi kaçınılmazdır. Yine üzerimize geleceklerdir. Müslüman Türk milletinin Anadolu coğrafyasında tutunan bin yıllık varlığı, birilerini sürekli rahatsız etmiştir. Fail ve figüranlar farklı olsa bile izledikleri yol hep aynıdır."

"1918'den 1923'e varıncaya kadar yaşanan her zorluk, katlanılan her çile, esnafından eşrafına köylüsünden kentlisine, gencinden yaşlısına, herkesi aynı kahramanlık altında yek vücut haline getirmiştir."

ŞİMDİ ADIM ADIM 2023'E YÜRÜYORUZ

"Şunu biliniz ki, 1918'den 1923'e kadar geçen tarih serüveni, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden bugüne kadar üç aşağı beş yukarı aynı şeyler yaşanmıştır.16 Nisan 2017'de yapılan halk oylamasıyla kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hüklümet Sistemi, 2. demokratik atılımdır."

Türkiye ayağına vurulmuş prangaları söküp atmaya başlamıştır. Türkiye ayağa kalkmış, yükselişe geçmiştir. Siyasi, ekonomik ablukalar birbirini kovalarken, Türk birliği ülküleri canlanmıştır. Türkiye önüne dikilen kalın duvarları yıkmıştır.

"MUHALEFET ÇOK CİDDİ GÜVENLİK SORUNUNA DÖNÜŞMÜŞTÜR

Bu çerçevede CHP, emperyalizmin gedikli lejyonu, HDP tetikçisi diğerleri de siyasi garnitür olarak alçalmışlardır. Türk milletinden ahlaken ayrılmışlardır. Zillet İttifakı sırtını zalimlere dayamıştır. Cumhur İttifakı ise varını yoğunu Türk milletine adamıştır.

Zillet İttifakı'nın paydaşları; kimin kiminle yürüdüğü ortadadır. Hiçbir muhalefet paritisi, Türkiye'deki muhalefet partileri kadar acınacak duruma düşmemiştir. Bu muhalefet çok ciddi güvenlik sorununa dönüşmüştür.

PKK Zillet İttifakı'nın arkasında duruyor. FETÖ, DHKP-C AK Parti ile Cumhur İttifakı'nın zaafını kolluyor mu? Evet, kolluyor.

"HDP KAPATILMALIDIR"

HDP kapatılmalıdır. Bölücü ve terör yatağının kapısına kilit asılmalıdır. HDP'nin isteğiyle AYM'nin davayı sulandırması doğru değildir. Yıkılan ve yok olan eli kanlı hainlerden başkası olmayacaktır.

THE ECONOMİST'E TEPKİ

ABD'de bir derginin seçimlerin kan gölüne döneceği ilişkin haberi sonrası devreye The İngiliz Economist girmiştir. Bunlar karanlık odakların husumet aparatlarıdır. Seçimler, ufukta belirdiği andan zehirli yılanlar birer birer dışarı çıkmaya başlamıştır. Yerin dibine atsalar da biz yer küreyi patlatıp patlatıp çıkarız. İşte meydan işte millet, işte er... Kendine güvenen gelsin deriz.

İSVEÇ'TEKİ SKANDAL EYLEM

Kur'an-ı Kerim'in yakılması saldırganlıktır. Bunu kınamak gerçekten yetmez. İsveç ve Finlandiya ABD'nin kuklalarıdır. Buna ifade özgürlüğü diyenler suç ortağıdır. İsveç'in NATO üyeliği suya yazılmış yazı. NATO ile doğmadık NATO'suz da ölmeyiz. NATO'ya muhtaç değiliz.

MHP, kitabımıza el uzatan kim olursa olsun hem bu dünyada hem de Mahkeme-i Kübra'da hesaplaşacak bunlara asla taviz vermeyecektir.

Alçak saldırıya sert tepki ALÇAK SALDIRIYA SERT TEPKİ

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