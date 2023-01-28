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Zafer ve İYİ Parti'den MHP'ye katılım! 813 kişi MHP'ye geçti! MHP Genel Başkan Yardımcısı Dr. İzzet Ulvi Yönter A Haber'de

A Haber
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Giriş: 28.01.2023 15:41
Güncelleme:28.01.2023 15:48
İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde MHP'ye büyük katılım. Büyük çoğunluğu Zafer Partisi ve İYİ Parti olan 813 kişi MHP'ye katıldı. Sıcak gelişmeyi A Haber ekranlarında MHP Genel Başkan Yardımcısı Dr. İzzet Ulvi Yönter değerlendirdi.
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