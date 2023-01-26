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Son dakika: Sanayi elektriğine indirim! EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz açıkladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.01.2023 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023
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Son dakika: Sanayi elektriğine indirim! EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz açıkladı

Son dakika haberi... EPDK, serbest piyasadaki elektrik tavan fiyatında indirim yaptı. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Sanayi kuruluşlarında elektriğin bedelinin Şubat'tan itibaren yüzde 12 düzeyinde düşmesini bekliyoruz" dedi.

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