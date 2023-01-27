Akaryakıt Pompa Satış Fiyatları: Benzin, motorin (mazot), LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? Akaryakıta yeni indirim gelecek mi?

Akaryakıt fiyatlarına bugünden itibaren geçerli olmak üzere çifte indirim geldi. Benzin ve motorine uygulanan 60 kuruş indirimin ardından güncel akaryakıt fiyatları merak ediliyor. Araç sahiplerini sevindiren indirim sonrası yeni bir indirim olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, benzin, motorin (mazot), LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? Akaryakıta yeni indirim gelecek mi? İşte 27 Ocak akaryakıt pompa satış fiyatları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 27.01.2023 16:29 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023 16:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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