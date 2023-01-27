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Haberler Galeri Akaryakıt Pompa Satış Fiyatları: Benzin, motorin (mazot), LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? Akaryakıta yeni indirim gelecek mi?

Akaryakıt Pompa Satış Fiyatları: Benzin, motorin (mazot), LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? Akaryakıta yeni indirim gelecek mi?

Akaryakıt fiyatlarına bugünden itibaren geçerli olmak üzere çifte indirim geldi. Benzin ve motorine uygulanan 60 kuruş indirimin ardından güncel akaryakıt fiyatları merak ediliyor. Araç sahiplerini sevindiren indirim sonrası yeni bir indirim olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, benzin, motorin (mazot), LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? Akaryakıta yeni indirim gelecek mi? İşte 27 Ocak akaryakıt pompa satış fiyatları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.01.2023 16:29 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023 16:29
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Akaryakıt Pompa Satış Fiyatları: Benzin, motorin mazot, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? Akaryakıta yeni indirim gelecek mi?

Brent petrol fiyatında yaşanan gelişmelerle akaryakıt fiyatlarında zam ya da indirim haberleri peş peşe geliyor. Son olarak benzin ve motorin grubuna 60'ar kuruşluk indirim uygulandı. Akaryakıta uygulanan indirim sonrası fiyatlar güncellenirken, yeni bir indirim olup olmayacağı da merak ediliyor. Peki, benzin, motorin (mazot), LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? Akaryakıta yeni indirim gelecek mi? İşte 27 Ocak akaryakıt pompa satış fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Akaryakıt Pompa Satış Fiyatları: Benzin, motorin mazot, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? Akaryakıta yeni indirim gelecek mi?

AKARYAKITA YENİ İNDİRİM GELECEK Mİ?

28 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere herhangi bir indirim haberi bulunmuyor. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarına indirim açıklaması geldiği takdirde ahaber.com.tr'de olacak.

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Akaryakıt Pompa Satış Fiyatları: Benzin, motorin mazot, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? Akaryakıta yeni indirim gelecek mi?

AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İşte 27 Ocak tarihli güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları:

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Akaryakıt Pompa Satış Fiyatları: Benzin, motorin mazot, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? Akaryakıta yeni indirim gelecek mi?

27 Ocak İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 21.06 TL

İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 23.43 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 10.63 TL

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Akaryakıt Pompa Satış Fiyatları: Benzin, motorin mazot, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? Akaryakıta yeni indirim gelecek mi?

27 Ocak Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Benzin litre fiyatı: 21.31 TL

Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 23.72 TL

Ankara LPG litre fiyatı 10.89 TL