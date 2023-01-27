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SON DAKİKA! Sanayi doğal gazına yüzde 17,22'ye varan indirim

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.01.2023 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023
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SON DAKİKA! Sanayi doğal gazına yüzde 17,22’ye varan indirim

BOTAŞ, büyük sanayi kuruluşları tarafından kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında yüzde 13,30 ile yüzde 17,22 oranlarında indirim yapıldığını açıkladı. EPDK, 26 Ocak Perşembe günü serbest piyasadaki elektrik tavan fiyatını 4 bin 200 TL'den 3 bin 659 TL'ye düşürmüştü. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz da "Sanayi kuruluşlarında elektriğin bedelinin şubattan itibaren yüzde 12 düzeyinde düşmesini bekliyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

BOTAŞ, sanayi kuruluşlarının kullandığı doğal gaz fiyatında indirim yaptı. BOTAŞ'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kuruluşumuzun doğal gaz toptan satış fiyatları; piyasa koşulları, ülkenin ekonomik şartları, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım - işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicilere sunulmaktadır.

Bu kapsamda, 1 Şubat 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

-Büyük Sanayi Kuruluşları tarafından kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında %13,30 ile %17,22 oranlarında,

-Elektrik üretimi amaçlı doğal gaz toptan satış fiyatında %16,67 oranında, indirim yapılmıştır.

Diğer taraftan, Sanayide kullanılan doğal gaz satış fiyatında 2022 Ekim ayı esas alındığında 1 Şubat 2023 tarihi itibarıyla %24,77 ile %38,45 oranlarında indirim yapılmıştır.

Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında Konutlarda Ukrayna ve Macaristan'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır."

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