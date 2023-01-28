Sanayide gaza ve elektriğe indirim | 1 Şubat 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak! Yeni indirimlerin müjdesi

Sanayide kullanılan hem elektrik hem de doğal gaza bu hafta indirim geldi. İndirimler 1 Şubat 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak. Yeni indirimler olacak mı? İndirim halka yansıyacak mı? Gelişmeleri A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal'ın konuğu olan akademisyen Prof. Dr. Abdulkadir Develi değerlendirdi.

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