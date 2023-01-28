28 Ocak 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Sanayide gaza ve elektriğe indirim | 1 Şubat 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak! Yeni indirimlerin müjdesi

Sanayide gaza ve elektriğe indirim | 1 Şubat 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak! Yeni indirimlerin müjdesi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.01.2023 12:48
Sanayide kullanılan hem elektrik hem de doğal gaza bu hafta indirim geldi. İndirimler 1 Şubat 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak. Yeni indirimler olacak mı? İndirim halka yansıyacak mı? Gelişmeleri A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal'ın konuğu olan akademisyen Prof. Dr. Abdulkadir Develi değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yeni indirimlerin müjdesi! İşte Türkiye farkı
Yeni indirimlerin müjdesi! İşte Türkiye farkı
Altın için kritik saatler! Ralli öncesi son fırsat
Altın için kritik saatler! Ralli öncesi son fırsat
109 tonluk rezerv! Açılış yapıldı
109 tonluk rezerv! Açılış yapıldı
EYT’de tarih ve saat belli oldu
EYT’de tarih ve saat belli oldu
EYT Meclis’e ne zaman sunulacak?
EYT Meclis'e ne zaman sunulacak?
Dev altın madeni! İlk külçe dökülecek
Dev altın madeni! İlk külçe dökülecek
İşçiye ve emekliye farklar yatıyor
İşçiye ve emekliye farklar yatıyor
Akaryakıta çifte indirim!
Akaryakıta çifte indirim!
Sanayi doğal gazına indirim
Sanayi doğal gazına indirim
Sanayi elektriğine indirim!
Sanayi elektriğine indirim!
İşte 2023 enflasyon tahmini
İşte 2023 enflasyon tahmini
EYT’de son viraj! Milyonlarca vatandaşı uyardı!
EYT'de son viraj! Milyonlarca vatandaşı uyardı!
Daha Fazla Video Göster