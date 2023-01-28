A Haber Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil karaismailoğlu'yla beraber Honaz Tüneli’nde geçti

Ege ve Akdeniz'i birbirine bağlayan Honaz Tüneli hizmete açıldı. A Haber muhabiri Vural Efecik, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil karaismailoğlu'yla birlikte kısa bir tünel yolculuğu yaptı. Direksiyon başına Bakan Karaismailoğlu geçti. İşte tüm detaylar…

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