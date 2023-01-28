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A Haber Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil karaismailoğlu'yla beraber Honaz Tüneli’nde geçti

A Haber
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Giriş: 28.01.2023 16:34
Ege ve Akdeniz'i birbirine bağlayan Honaz Tüneli hizmete açıldı. A Haber muhabiri Vural Efecik, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil karaismailoğlu'yla birlikte kısa bir tünel yolculuğu yaptı. Direksiyon başına Bakan Karaismailoğlu geçti. İşte tüm detaylar…
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