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Türkiye'nin 4 bölgesini birbirine bağlayacak! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan Honaz Tüneli paylaşımı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.01.2023
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Türkiye’nin 4 bölgesini birbirine bağlayacak! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan Honaz Tüneli paylaşımı

Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan Türkiye’nin 4 bölgesini birbirine bağlayacak Honaz Tüneli açılışı öncesinde sosyal medyadan videolu paylaşımda bulundu.

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