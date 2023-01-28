Ege'nin en büyük tüneli açılıyor! Honaz Tüneli Ege ve Akdeniz'i birbirine bağlayacak

Ege ve Akdeniz'i birbirine bağlayacak Honaz Tüneli ve Çevre Yolu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor. Peki bu tünelle birlikte sürücülere ne gibi kolaylıklar sağlanacak? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu A Haber’de önemli açıklamalarda bulundu.

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