Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Gözler FED’in faiz kararında

Bu hafta içi FED'in faiz kararı var. FED piyasaların beklentisi doğrultusunda 25 baz puanlık bir faiz artırımına gidecek Bu da ons tarafında kısa vadeli bir toparlanmaya neden olabilir. Ancak önümüzdeki 2-3 haftalık sürece bakıldığı zaman altının ons fiyatında bin 850 dolar seviyesine kadar bir gerileme bekliyoruz. Bu da şu anda bin 182 TL olan gram altın fiyatlarını bin 120/ bin 140 TL seviyesine kadar düşürebilir.