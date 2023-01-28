Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Gözler FED’in faiz kararında
Altın fiyatları bin 250 TL'yi mi görecek? Altın fiyatları için kritik gün pazartesi. Gözler FED'in faiz kararında. Peki altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Gelişmeleri A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan finans analisti İslam Memiş değerlendirdi.
Piyasalar 1 Şubat'ta FED'in açıklayacağı faiz kararına kilitlenmiş durumda. FED'in faiz politikalarında şahin tavrından vazgeçmesi halinde altının yükseleceği güvenli limanı hareketlendirmiş durumda. Altın için kritik gün pazartesi olacak.
Peki altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Altın fiyatları bin 250 TL'yi mi görecek? Altın almalı mı satmalı mı? Altın yatırımcısı ne yapmalı? Gram altın kaç para? Çeyrek altın ne kadar oldu? Akıllardaki tüm soruların cevaplarını A Haber canlı yayınına katılan finans analisti İslam Memiş verdi.
İslam Memiş'in canlı yayında öne çıkan değerlendirmeleri:
"Altın fiyatları ocak ayını yükselişle tamamlıyor. Bin 114 liradan yıla başlayan gram altın serbest fiyatlarında bin 195 TL seviyesine kadar yükseldi. Şu anda bin 178 ila bin 182 TL seviyesinde hareketini sürdürüyor. Önümüzdeki 2-3 hafta biraz daha dalgalı bir seyirde işlemler olabilir.
Bu hafta içi FED'in faiz kararı var. FED piyasaların beklentisi doğrultusunda 25 baz puanlık bir faiz artırımına gidecek Bu da ons tarafında kısa vadeli bir toparlanmaya neden olabilir. Ancak önümüzdeki 2-3 haftalık sürece bakıldığı zaman altının ons fiyatında bin 850 dolar seviyesine kadar bir gerileme bekliyoruz. Bu da şu anda bin 182 TL olan gram altın fiyatlarını bin 120/ bin 140 TL seviyesine kadar düşürebilir.
Kısa vadede bir geri çekilme orta ve uzun vadede yani mart ayı itibarıyla yükselişini sürdürecek bir altın karşımızda olabilir. Gram altında ortada vadede bin 280, bin 350, bin 450 ve bin 500 TL gibi rakamların üst seviyelerini görmeye devam edeceğiz.
Özellikle haziran ayından sonra hem dolar kurunda hem de ons altından almış olduğu destekle yeni rekorlar test edilebilir. Kısa vadede öngördüğümüz 2-3 haftalık geri çekilmeler altın almayı ihmal etmiş ya da eline para geçmiş yatırımcısına da fırsat verecektir. Ancak elinde altın olan yatırımcı acele etmemeli. Önümüzdeki aylarda yükselişler devam edecek."
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