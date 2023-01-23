İstanbul barajlarında durum içler acısı! İstanbul’un ne kadar suyu kaldı?

İstanbul'un su kaynağı olan barajlar için tehlike çanları çalıyor. Peki belediye önlem alıyor mu? İstanbul'un ne kadar suyu kaldı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim’in konuğu olan meteoroloji mühendisi Güven Özdemir değerlendirdi.

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