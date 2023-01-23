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İstanbul barajlarında durum içler acısı! İstanbul’un ne kadar suyu kaldı?

A Haber
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Giriş: 23.01.2023 11:49
Güncelleme:23.01.2023 12:16
İstanbul'un su kaynağı olan barajlar için tehlike çanları çalıyor. Peki belediye önlem alıyor mu? İstanbul'un ne kadar suyu kaldı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim’in konuğu olan meteoroloji mühendisi Güven Özdemir değerlendirdi.
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