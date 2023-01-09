Beklenen yağışlar gelmedi kuraklık kapıda... Bakan Kirişci barajlardaki son durumu açıkladı

İzmir`de yüzde 3,6 oranında su bulunduğunu aktaran Bakan Kirişci, kentte barajların doluluk oranının yüzde 19,1 olarak ölçüldüğünü, hiç yağış olmaması halinde 7 aylık su olduğunu ifade etti.

Bursa`da barajların doluluk oranının yüzde 16,5 olduğunu ifade eden Kirişci, hiç su gelmemesi halinde 2 aylık karşılama kapasitesi olduğunu söyledi.