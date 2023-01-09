Beklenen yağışlar gelmedi kuraklık kapıda... Bakan Kirişci barajlardaki son durumu açıkladı
Son dakika haberleri... İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde beklenen yağışların gelmemesi, barajlardaki su oranlarının ciddi derecede azalmasına neden oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, hiç su gelmemesi halinde İstanbul’un 3,5 aylık ihtiyacını karşılayacak su rezervinin bulunduğunu açıkladı. İşte barajlardaki son durum...
Medya kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile bir araya gelen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yağışların düzensizliğine dikkati çekti. Kirişci, 3 büyük şehrin barajlarındaki son durumu açıkladı.
İstanbul'da barajların doluluk oranının yüzde 33,3 olduğunu söyleyen Kirişci, hiç su gelmemesi halinde İstanbul'un 3,5 aylık ihtiyacını karşılayacak su rezervinin kaldığını duyurdu.
Darlık yüzde 28,75, Istrancalar yüzde 37,2 olarak ölçüldü.
Ankara barajlarının doluluk oranının yüzde 18,9 olduğunun bilgisini veren Kirişci, barajlara su gelmemesi halinde tüm içme suyu talebini 6 aydan fazla karşılayacak kapasitesi olduğunu söyledi.
İzmir`de yüzde 3,6 oranında su bulunduğunu aktaran Bakan Kirişci, kentte barajların doluluk oranının yüzde 19,1 olarak ölçüldüğünü, hiç yağış olmaması halinde 7 aylık su olduğunu ifade etti.
Bursa`da barajların doluluk oranının yüzde 16,5 olduğunu ifade eden Kirişci, hiç su gelmemesi halinde 2 aylık karşılama kapasitesi olduğunu söyledi.
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