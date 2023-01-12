İstanbul için kırmızı alarm! Kritik 15 gün: Eğer yağmur yağmazsa... | İşte baraj doluluk oranları

DOLULUK ORANI HER HAFTA EN AZ YÜZDE 1 DÜŞÜYOR

Prof. Dr. Levent Kurnaz, "2021 yılında da çok benzer bir durumdaydık. Barajlarda bundan daha az su vardı. Sonrasında 15 Ocak civarı ciddi ve yoğun yağışlar başladı ve o barajları kurtardı.