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İstanbul için kırmızı alarm! Kritik 15 gün: Eğer yağmur yağmazsa... | İşte baraj doluluk oranları
İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 31 seviyelerine geriledi. Yağışların azalmasıyla birlikte kuraklık tehlikesine karşı açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Levent Kurnaz, "Eğer önümüzdeki 15 gün içerisinde İstanbul'a ciddi yağış düşmeye başlamazsa, İstanbul önemli bir su sıkıntısı yaşayacak." dedi. İşte İstanbul'daki barajlardaki son durum...