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İstanbul için kırmızı alarm! Kritik 15 gün: Eğer yağmur yağmazsa... | İşte baraj doluluk oranları

İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 31 seviyelerine geriledi. Yağışların azalmasıyla birlikte kuraklık tehlikesine karşı açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Levent Kurnaz, "Eğer önümüzdeki 15 gün içerisinde İstanbul'a ciddi yağış düşmeye başlamazsa, İstanbul önemli bir su sıkıntısı yaşayacak." dedi. İşte İstanbul'daki barajlardaki son durum...

Giriş Tarihi: 12.01.2023 11:19
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İstanbul için kırmızı alarm! Kritik 15 gün: Eğer yağmur yağmazsa... | İşte baraj doluluk oranları

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranları yağışların azalmasıyla alarm vermeye başladı.

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İstanbul için kırmızı alarm! Kritik 15 gün: Eğer yağmur yağmazsa... | İşte baraj doluluk oranları

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) baraj doluluk oranlarına göre 12 Ocak itibariyle barajların genel doluluk oranı yüzde 31.56 olarak ölçüldü.

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İstanbul için kırmızı alarm! Kritik 15 gün: Eğer yağmur yağmazsa... | İşte baraj doluluk oranları

Ömerli Barajı 35.43, Darlık Barajı 28.39, Elmalı Barajı 29.8, Terkos Barajı 37.73, Alibey Barajı 17.61, Büyükçekmece 34.48, Sazlıdere Barajı'nın doluluk oranı ise 37.1 olarak görülüyor. Doluluk oranı 35.43 seviyesinde olan Ömerli Barajı da havadan görüntülendi.

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İstanbul için kırmızı alarm! Kritik 15 gün: Eğer yağmur yağmazsa... | İşte baraj doluluk oranları

Barajlardaki suyun azalmasını değerlendiren Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, "Barajlardaki doluluk yüzde 30'un ortasına kışın ortasında düştüyse ciddi bir problemimiz var demektir. Bu problemin daha ne kadar kötüye gidip gitmeyeceğini önümüzdeki 15-20 gün içerisinde gelecek ciddi sayılabilecek yağışlar belirleyecek" ifadelerini kullandı.

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İstanbul için kırmızı alarm! Kritik 15 gün: Eğer yağmur yağmazsa... | İşte baraj doluluk oranları

DOLULUK ORANI HER HAFTA EN AZ YÜZDE 1 DÜŞÜYOR

Prof. Dr. Levent Kurnaz, "2021 yılında da çok benzer bir durumdaydık. Barajlarda bundan daha az su vardı. Sonrasında 15 Ocak civarı ciddi ve yoğun yağışlar başladı ve o barajları kurtardı.